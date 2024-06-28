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台灣面臨護理荒與輸液荒 陳菁徽批影響國人就醫權益

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽針對輸液荒議題發表談話，她表示台灣現在面臨非常嚴峻的護理荒與輸液荒，各層級的醫療院所、基層醫師們都在哀號，急診壅塞，關病房，缺病床，缺輸液，缺生理食鹽水，嚴重地影響到國人就醫、手術、洗腎的權益。記者葉信菉／攝影
立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽針對輸液荒議題發表談話，她表示台灣現在面臨非常嚴峻的護理荒與輸液荒，各層級的醫療院所、基層醫師們都在哀號，急診壅塞，關病房，缺病床，缺輸液，缺生理食鹽水，嚴重地影響到國人就醫、手術、洗腎的權益。記者葉信菉／攝影

立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽針對輸液荒議題發表談話，她表示台灣現在面臨非常嚴峻的護理荒與輸液荒，各層級的醫療院所、基層醫師們都在哀號，急診壅塞，關病房，缺病床，缺輸液，缺生理食鹽水，嚴重地影響到國人就醫、手術洗腎的權益。

陳菁徽表示缺乏輸液，不只是醫療問題，更是國安危機。如此基本的物資，幾乎是所有急診、住院、手術都會需要，如果近期不幸發生重大的工安事件或者嚴重的天災意外，完全不敢想像在醫療現場煉獄般的畫面，哀號聲、怒吼，缺輸液、缺醫護人手、缺藥品。

陳菁徽強調現在各層級醫院也正面臨護理人力不足的問題，但因為缺輸液，衛福部只能提供特定容量的食鹽水或者輸液，導致在整個手術或洗腎過程中，護理師要不斷去打開不同容量的輸液，更是在護理師荒的議題上雪上加霜。而輸液會大缺，最根本的原因就是，健保給付對藥品的點值設定過低，最終沒有廠商願意生產，淪為一家或少數幾家獨佔的市場。但是一旦單一廠商出狀況，就會像現在一樣，釀成大災難。

手術 洗腎 護理 陳菁徽

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