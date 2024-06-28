傳吳秀梅遭拔官 卓榮泰證實：尊重衛福部

行政院長卓榮泰今（28）赴立法院備詢，被問食藥署長吳秀梅傳因蘇丹紅、寶林案等食安議題被拔官，改由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任食藥署長。卓揆表示，尊重衛福部對所轄主管的人事規劃。

爭議不斷的衛福部食品藥物管理署傳出署長吳秀梅將在本月底結束長達7年的任期，7月1日起將由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。據了解，近日的永豐化學輸液停產引發國內醫療危機，成為吳遭拔官的最後一根稻草。

卓榮泰說，每位同仁在進到專業領域，希望透過合理人事規劃，為國家做更多服務貢獻，過去7年，看見吳秀梅的專業跟盡職，尊重衛福部有新的人事規劃，也希望新的署長一樣積極負責，為食安、藥品管理盡心力，希望吳秀梅未來在任何工作崗位上，繼續為國家提出更多政策建言。