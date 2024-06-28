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經長稱台人要AI不要電廠很怪 卓揆：請國人挺國家開發電力
經濟部長郭智輝說，台灣人很奇怪，大家都要AI，但沒有一人要做電廠。行政院長卓榮泰今（28）赴立法院備詢，向國人喊話，一方面進到高科技時代，一方面改善生活品質，請支持國家電力的開發。
正率團訪問美國的郭智輝日前在華文媒體記者會中表示，台灣大約有9個縣市在爭取AMD（超微）和NVIDIA（輝達）投資，但台灣人很奇怪，大家都要AI，沒有一人要做電廠，「所以你認為我有什麼能耐可以滿足他們」。
對此，卓榮泰喊話國人，一方面進到高科技時代，一方面改善生活品質，請支持國家電力的開發。
卓榮泰說，台電有縝密計畫，會在工程進行上予以最大的監督跟管理，也希望經濟部負起更多責任，讓開發中電廠如期上路。一切照電力開發計畫，讓人民有安全穩定的供電，也對產業提出最大保證。
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