聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主基金會人事 林佳龍：盧業中需說明外交方向

聯合報／ 記者王千豪／台北報導

民主基金會十九日召開董事會，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，在審查政大教授盧業中出任執行長案時，民進黨推派代表以人數優勢「擱置」盧人事案。林佳龍昨天表示，當天盧業中缺席，但基金會委員會想要問外交政策方向是否跟賴清德總統一致，待下次董事長韓國瑜主持時處理。

立院外交及國防委員會昨邀請林佳龍專案報告，立委馬文君詢問盧業中聘用被擱置的原因。林佳龍表示，第八次第一次董事會議因韓國瑜主持立院會議，由他代理，但韓國瑜推舉的盧業中沒有在場，董事們很想了解提名人，經表決後先擱置，下次再決定。

馬文君表示，不管是國民黨、民進黨執政，都沒有人過多干預民主基金會，希望二軌外交可以順利推動，如果要用政黨惡鬥、政治鬥爭的態度來干擾，未來會更慎重、更嚴謹地來檢視預算，不可以讓外交部一直浪費民脂民膏。

林佳龍表示，當天就有推舉韓院長做董事長，並沒有如外界猜測要卡誰；至於執行長，因為董事長提名後，要經董事會同意，但當天提名人沒到，被提人也沒到，董事會的大家想要更了解提名人，而他做為一個代理主席，只好擱置，交由下一次韓董事長主持。

林佳龍 盧業中 韓國瑜

延伸閱讀

批內閣閣員如外星人 周玉蔻點名林佳龍小心點

【重磅快評】肉麻還不夠 林佳龍能讓賴清德飄飄然

影／俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：數字有錯不會停職

高虹安為財劃法拜會藍黨團 韓國瑜現身：確有不公

相關新聞

食藥署長吳秀梅遭拔官 藥界人士期待新署長「要會溝通」

衛福部食藥署長吳秀梅遭拔官，7月1日起由中國醫藥大學藥學院長莊聲宏接任。莊聲宏專業領域為新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治...

仇恨值居高不下…吳秀梅作風悍 缺藥缺液犯眾怒

衛福部食藥署長吳秀梅上任至今七年有餘，經歷多起食品及藥品安全事件，從開放美豬進口，新冠疫情期間的高端疫苗爭議、黑心快篩流...

韓國瑜批財劃法 「對新竹不公」

財劃法修正案在立法院熱烈討論中，不過依立法院相關版本，新竹市統籌分配稅款均為倒數。新竹市長高虹安昨特地率團北上「回娘家」...

嘉義福容voco酒店開幕 蔡英文卸任後首度露面

前總統蔡英文五二○卸任後，昨天首度公開露面，參加嘉義福容voco酒店開幕酒會，到台南探望總統府資政黃崑虎，也參訪嘉義縣實...

民主基金會人事 林佳龍：盧業中需說明外交方向

民主基金會十九日召開董事會，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，在審查政大教授盧業中出任執行長案時，民進黨推派...

外交部稱俞大㵢核銷250萬公帑 立院要求交報告

駐美代表俞大㵢遭控花費八○○萬元整修官邸，亂花公帑。外交部長林佳龍昨表示，八○○萬是錯誤數字，上半年我駐美國大使館與官邸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。