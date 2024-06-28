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外交部稱俞大㵢核銷250萬公帑 立院要求交報告

聯合報／ 記者王千豪歐陽良盈／台北報導
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影

駐美代表俞大㵢遭控花費八○○萬元整修官邸，亂花公帑。外交部林佳龍昨表示，八○○萬是錯誤數字，上半年我駐美國大使館與官邸申報的財產核銷金額約卅五萬美元，扣除備用發電機及相關硬體設施約廿八萬美元，其他核銷項目約為七萬美元，約二五○萬台幣。

立法院外交及國防委員會昨邀林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」，朝野立委關注俞大㵢爭議，提臨時提案，要求俞大㵢以書面方式針對公費支用情形，駐外人員是否有遭不當對待等爭議向外交部提出說明，且外交部在兩周內將報告送至委員會。

林佳龍表示，我國駐外館處採購與核銷有一定程序，俞大㵢也按照程序申請。有些項目有核可，包括沙發、床墊及床座等，不過針對俞建議的座車，外交部秘書處並未同意。至於是否將俞大㵢停職調查，林佳龍表示「不會」，他已與俞大㵢聯繫，俞也有寫說明及電報，外交部有初步釐清。

對於外交部將採購資料列為密件，林佳龍說，立委索取資料時，外交部都有給予資料，只是因為這些資料涉及是否對外公布，如果沒有用密件，這些資料將對外公布，但外交部提供給立委的內容都有這些項目跟數字。

俞大㵢 外交部 林佳龍

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