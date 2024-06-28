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韓國瑜批財劃法 「對新竹不公」

聯合報／ 記者唐筱恬歐陽良盈屈彥辰／台北報導
高虹安拜會立院 為了財劃法修法，新竹市長高虹安（右）昨率團「回娘家」赴立法院，高拜會國民黨團時，立法院長韓國瑜（左）也出席。記者邱德祥／攝影
高虹安拜會立院 為了財劃法修法，新竹市長高虹安（右）昨率團「回娘家」赴立法院，高拜會國民黨團時，立法院長韓國瑜（左）也出席。記者邱德祥／攝影

財劃法修正案在立法院熱烈討論中，不過依立法院相關版本，新竹市統籌分配稅款均為倒數。新竹市長高虹安昨特地率團北上「回娘家」赴立院拜會民眾黨立院黨團與國民黨團，高虹安稱新竹市民一年上繳國稅二九○○億，卻只分到一百億元，配回率全國墊底，希望財劃法研議納入稅收貢獻度；對此國民黨團、民眾黨團均表示會再研議。

高虹安拜會國民黨團時，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣到場致意，韓國瑜特別清點現場人數，因出席七名藍委，又大吐金句指高虹安「妳好像白雪公主喔！」，惹得眾人一度哈哈大笑。

韓國瑜談到財劃法時表示「確有不公之處」，新竹創稅全國第一，但分配又低又少，他前幾天在陸軍官校碰到高雄市長陳其邁，陳其邁也說財劃法怎麼能只看人口而不看土地。他理解地方政府巧婦難為無米之炊，但在立法院就看各黨團提出版本，最後來統籌思考。

高虹安表示，現行財劃法對新竹市相當不公，新竹市民去年上繳國稅高達二九○○億，但分配到的統籌分配款只有一百億，人均上繳六十三萬元，配回率僅百分之三點五，幾乎是全國墊底，但試算現在立法院財劃法版本卻「越算越傷心」，新竹市仍是敬陪末座，期盼修法能給予新竹市相對應回報。

對於高虹安期盼財劃法修正納入稅收貢獻度，國民黨團總召傅崐萁說，財劃法多年沒修正，很多縣市首長必須「沿街托缽」向中央討乞，非常不應該，未來財劃法如何修正，國民黨團會全力推動，並與各黨團協商。

民眾黨團副總召黃珊珊說，民眾黨財劃法版本中有營所稅自籌財源十％的限制，本意是希望不要過度影響中央財政運作，但既然反而對高國稅貢獻的新竹市不利，將再評估。

財劃法 韓國瑜 高虹安

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