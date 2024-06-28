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食藥署長傳吳秀梅遭拔官 莊聲宏接任

聯合報／ 記者鄒尚謙李青縈鄭媁／台北報導
衛福部長邱泰源昨上午才駁斥，指吳秀梅因輸液缺貨遭究責傳言是子虛烏有，下午即傳出吳秀梅遭撤換。本報資料照片
衛福部長邱泰源昨上午才駁斥，指吳秀梅因輸液缺貨遭究責傳言是子虛烏有，下午即傳出吳秀梅遭撤換。本報資料照片

爭議不斷的衛福部食品藥物管理署傳出署長吳秀梅將在本月底結束長達七年的任期，七月一日起將由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。據了解，近日的永豐化學輸液停產引發國內醫療危機，成為吳遭拔官的最後一根稻草。

吳秀梅自二○一七年起擔任食藥署署長後，處理多起引發高度關注的食安及藥品事件，從美牛、高端疫苗、蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室案到近期永豐化學輸液停產等，多次引起在野黨質疑不適任。明年初才借調期滿的吳秀梅，傳出因輸液事件被究責，不過衛福部長邱泰源昨上午才駁斥傳言是「子虛烏有」，下午即傳出吳秀梅遭到撤換，且接任者莊聲宏也低調證實。

吳秀梅對於簡訊詢問，不讀不回，電話也掛斷，邱泰源也未接電話。新任署長莊聲宏專業領域為新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術，是位藥學專家。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，吳秀梅是學界出身，對產業界、醫藥基層並不熟悉，很多時候溝通方式無法滿足基層期待，缺藥議題處理上也未能充分聽取藥界聲音，而黑心快篩爆出爭議時，當時衛福部長陳時中力挺，蘇丹紅食安事件也多由當時部長薛瑞元、次長王必勝處理，輸液問題也多由新任次長林靜儀出面。

藥界傳出新任食藥署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接手，預計七月一日上任。圖／取自中國醫藥大學官網
藥界傳出新任食藥署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接手，預計七月一日上任。圖／取自中國醫藥大學官網

黃金舜說，莊聲宏個性積極、有責任感，認識相當多年，但過往經歷多在學界，未來擔任食藥署長，不僅得處理藥界問題，食安相當問題相當複雜，加上近期輸液缺藥問題，等於上任後就要處理燙手山芋，希望莊做好心理準備。

藥師出身的民眾黨立委陳昭姿表示，吳秀梅在任這麼久是相當少見的事情，尤其在擔任食藥署委員會諮議委員時，常感到業務目標不明確，食藥署長政策目標缺乏導致許多委員會空轉，近期食安風暴不斷，缺藥問題又日益嚴重，吳秀梅沒有發揮藥學專業良知，也沒有承擔的肩膀，嚴重失職。

陳昭姿說，莊聲宏長年身在學界，是研發學者型，期待莊秉持藥學專業，嚴守人民食品與用藥安全。希望未來食品安全問題，可以和藥品專業分開管理，期待食品管理能夠回歸農業部。

近期新冠、流感病毒齊發，加上前一陣子缺藥、缺輸液，引發各界不滿，其中缺藥與缺輸液，加上上半年層出不窮的食安事件，都讓外界不滿，主其事的食藥署長吳秀梅遭外界質疑難辭其咎。

國民黨昨舉行記者會，指國內醫療資源不足，面臨缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床等問題，政府官員腦袋有沒有跟著病毒在變？呼籲政府提出解決方案，提升醫療品質，穩定藥物與藥價，保護人民健康。

藥師協會理事長沈采穎指控食藥署，指出食藥署常說不是缺藥，是叫不到藥，賴清德總統成立健康台灣推動委員會後，可解決問題嗎？缺藥都是基層第一線承受，官員只會耍嘴炮、表面出傲慢態度，一句「沒有缺」，就能把所有的事情就掩蓋過去？

吳秀梅 食安 食藥署

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