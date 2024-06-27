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食藥署長吳秀梅遭拔官！ 藥界人士期待新署長「要會溝通」

食藥署長吳秀梅遭拔官 藥界人士期待新署長「要會溝通」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署署長吳秀梅（中）在任期間多有爭議，常與各界產生衝突。本報資料照
食藥署署長吳秀梅（中）在任期間多有爭議，常與各界產生衝突。本報資料照

衛福部食藥署吳秀梅遭拔官，7月1日起由中國醫藥大學藥學院長莊聲宏接任。莊聲宏專業領域為新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術，是位藥學背景出身的藥學專家。

吳秀梅經歷過4任衛福部長，受林奏延延攬、陳時中力挺、薛瑞元留用，但到了新任衛福部長邱泰源，才上任月餘就遭到拔官。吳秀梅從食安到新冠疫情，再到近期輸液缺藥問題爭議連連，雖官方尚未證實，但藥界、學界都已盛傳將由莊聲宏出任，中國醫藥大學內部群組更傳出「恭喜莊署長」的祝賀訊息，而莊聲宏本人也低調證實該人事案。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，吳秀梅是學界出身，對於產業界、醫藥基層不熟悉，很多時候溝通方式無法滿足基層期待，缺藥議題處理上也未能充分聽取藥界的聲音，而快篩爆出爭議時有陳時中不漲力挺，蘇丹紅也多由薛瑞元、時任衛福部次長王必勝處理，輸液問題也多由新任衛福部次長林靜儀出面。

醫院藥師出身的民眾黨立委陳昭姿表示，吳秀梅在任這麼久是相當少見得事情，尤其在擔任食藥署委員會諮議委員時，常感到業務目標不明確，食藥署長政策目標缺乏導致許多委員會空轉，而近期食安風暴不斷，缺藥問題又日益嚴重，吳秀梅沒有發揮藥學專業良知，也沒有承擔的肩膀，嚴重失職。

陳昭姿說，莊聲宏長年身在學界，是研發學者型，期待莊教授秉持藥學專業，嚴守人民食品與用藥安全。希望未來食品安全問題，可以和藥品專業分開管理，期待食品管理能夠回歸農業部。

黃金舜則說，莊聲宏個性積極、有責任感，認識相當多年，但過往經歷多在學界，未來擔任食藥署長，不僅得處理藥界問題，食安相當問題相當複雜，加上近期輸液缺藥問題，等於上任後就要處理燙手山芋，希望他做好心理準備。

藥界人士則說，食藥署長位置不好做，要會耐操還要耐罵，過往食藥署長都來自藥界，但出大事的都是食品安全，兩者管理邏輯大相逕庭，藥品、食品、化粧品未來發展都會更加專業且精細，很難由單一專業的首長執掌，往往掛一漏萬。新任署長應更運籌帷幄，對政策有開放態度，讓各界能夠進行討論，得有相當厲害的「溝通協調」能力。

吳秀梅 藥學 食藥署

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