聽新聞
test
0:00 / 0:00

仇恨值居高不下…吳秀梅作風悍 缺藥缺液犯眾怒

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
食藥署長吳秀梅遭拔官。圖／聯合報系資料照片
食藥署長吳秀梅遭拔官。圖／聯合報系資料照片

衛福部食藥署吳秀梅上任至今七年有餘，經歷多起食品及藥品安全事件，從開放美豬進口，新冠疫情期間的高端疫苗爭議、黑心快篩流入市面，以及中國大陸進口猴頭菇農藥超標、好市多莓果驗出A肝病毒，日前又爆發蘇丹紅辣椒粉風波，她的位子卻都坐得牢牢的，直到近日生理食鹽水等輸液缺貨事件，全民不滿情緒到達高峰。

吳秀梅來自高雄醫學大學藥學院教授兼院長，為具檢驗分析、化妝品、藥品三大專長的學者，受衛福部前部長林奏延延攬出仕。一○六年二月十日上任食藥署長，至今在任七年有餘，是食藥署成立以來，任期最久的署長，雖然她一貫採取強硬的作風，挺過無數風波，卻也引發諸多不滿。

新冠疫情期間，自高端EUA爭議開始，吳秀梅不斷累積不滿，更在爆發富樂黑心快篩時，以「食藥署是審核把關單位，廠商送來的資料不正確、給錯誤的東西，不是應該譴責違法廠商嗎？」此番言論不僅在野黨無法接受，也讓民進黨立委林淑芬氣到在質詢時，要求吳秀梅下台負責，但她冷回「委員時間到了。」

當全球面臨缺藥問題，連帶影響台灣，導致醫界、藥界哀鴻遍野；藥局、醫院、診所叫不到所需藥品，但吳秀梅卻常指出，仍有三同藥品沒有缺藥作為回應，在在無法滿足民眾用藥需求累積民怨；即使確實缺藥，處理進度也無法取信各界，導致各界都對她有所怨言。

吳秀梅在任七年來，受到衛福部前部長，現為行政院政委陳時中青睞，更被視作陳的人馬，在疫情期間多次風波中，陳時中都力保吳秀梅，讓她持續在食藥署首長之位，包袱也愈來愈重，仇恨值居高不下，甚至讓賴政府忌憚。

近日輸液缺藥問題，讓藥界、醫界連連聲討。衛福部長邱泰源昨主持記者會時受訪也表示，衛福部一級主官會根據業務需求做周全研議。顯示賴政府早有拔官之意。

不過，吳秀梅在食藥署內受到相當敬重，同仁表示她在任以來，前一晚放在案前的公文，一早都能簽核完畢，且各組業務都瞭若指掌。

而吳秀梅面對媒體突發提問都能有所應答，但也因為作風強硬、說話又直，時常與媒體起衝突，屢屢攻上媒體版面；也因此讓政院高層不滿，讓她遠離聚光燈，食藥署各業務回應，由二位分掌食品、藥品的副署長擔任發言人回應。但即使如此也無法讓她在賴政府的內閣下久任，退場不算太好看。

吳秀梅 衛福部 食藥署

延伸閱讀

食藥署長吳秀梅遭拔官 藥界人士期待新署長「要會溝通」

第一線醫師輸液叫嘸貨 林靜儀改口致歉：下周再進口30萬袋

輸液專案輸入＋國內增產逾百萬袋 食藥署長曝現況

再生醫療法三讀通過 食藥署：一事沒做會變偽藥

相關新聞

食藥署長吳秀梅遭拔官 藥界人士期待新署長「要會溝通」

衛福部食藥署長吳秀梅遭拔官，7月1日起由中國醫藥大學藥學院長莊聲宏接任。莊聲宏專業領域為新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治...

仇恨值居高不下…吳秀梅作風悍 缺藥缺液犯眾怒

衛福部食藥署長吳秀梅上任至今七年有餘，經歷多起食品及藥品安全事件，從開放美豬進口，新冠疫情期間的高端疫苗爭議、黑心快篩流...

韓國瑜批財劃法 「對新竹不公」

財劃法修正案在立法院熱烈討論中，不過依立法院相關版本，新竹市統籌分配稅款均為倒數。新竹市長高虹安昨特地率團北上「回娘家」...

嘉義福容voco酒店開幕 蔡英文卸任後首度露面

前總統蔡英文五二○卸任後，昨天首度公開露面，參加嘉義福容voco酒店開幕酒會，到台南探望總統府資政黃崑虎，也參訪嘉義縣實...

民主基金會人事 林佳龍：盧業中需說明外交方向

民主基金會十九日召開董事會，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，在審查政大教授盧業中出任執行長案時，民進黨推派...

外交部稱俞大㵢核銷250萬公帑 立院要求交報告

駐美代表俞大㵢遭控花費八○○萬元整修官邸，亂花公帑。外交部長林佳龍昨表示，八○○萬是錯誤數字，上半年我駐美國大使館與官邸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。