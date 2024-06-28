仇恨值居高不下…吳秀梅作風悍 缺藥缺液犯眾怒

衛福部食藥署長吳秀梅上任至今七年有餘，經歷多起食品及藥品安全事件，從開放美豬進口，新冠疫情期間的高端疫苗爭議、黑心快篩流入市面，以及中國大陸進口猴頭菇農藥超標、好市多莓果驗出A肝病毒，日前又爆發蘇丹紅辣椒粉風波，她的位子卻都坐得牢牢的，直到近日生理食鹽水等輸液缺貨事件，全民不滿情緒到達高峰。

吳秀梅來自高雄醫學大學藥學院教授兼院長，為具檢驗分析、化妝品、藥品三大專長的學者，受衛福部前部長林奏延延攬出仕。一○六年二月十日上任食藥署長，至今在任七年有餘，是食藥署成立以來，任期最久的署長，雖然她一貫採取強硬的作風，挺過無數風波，卻也引發諸多不滿。

新冠疫情期間，自高端EUA爭議開始，吳秀梅不斷累積不滿，更在爆發富樂黑心快篩時，以「食藥署是審核把關單位，廠商送來的資料不正確、給錯誤的東西，不是應該譴責違法廠商嗎？」此番言論不僅在野黨無法接受，也讓民進黨立委林淑芬氣到在質詢時，要求吳秀梅下台負責，但她冷回「委員時間到了。」

當全球面臨缺藥問題，連帶影響台灣，導致醫界、藥界哀鴻遍野；藥局、醫院、診所叫不到所需藥品，但吳秀梅卻常指出，仍有三同藥品沒有缺藥作為回應，在在無法滿足民眾用藥需求累積民怨；即使確實缺藥，處理進度也無法取信各界，導致各界都對她有所怨言。

吳秀梅在任七年來，受到衛福部前部長，現為行政院政委陳時中青睞，更被視作陳的人馬，在疫情期間多次風波中，陳時中都力保吳秀梅，讓她持續在食藥署首長之位，包袱也愈來愈重，仇恨值居高不下，甚至讓賴政府忌憚。

近日輸液缺藥問題，讓藥界、醫界連連聲討。衛福部長邱泰源昨主持記者會時受訪也表示，衛福部一級主官會根據業務需求做周全研議。顯示賴政府早有拔官之意。

不過，吳秀梅在食藥署內受到相當敬重，同仁表示她在任以來，前一晚放在案前的公文，一早都能簽核完畢，且各組業務都瞭若指掌。

而吳秀梅面對媒體突發提問都能有所應答，但也因為作風強硬、說話又直，時常與媒體起衝突，屢屢攻上媒體版面；也因此讓政院高層不滿，讓她遠離聚光燈，食藥署各業務回應，由二位分掌食品、藥品的副署長擔任發言人回應。但即使如此也無法讓她在賴政府的內閣下久任，退場不算太好看。