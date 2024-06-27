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見日駐台代表 鄭麗君：盼日助台入CPTPP

中央社／ 台北27日電
副閣揆鄭麗君（圖）今接見日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。圖／聯合報系資料照片
副閣揆鄭麗君（圖）今接見日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。圖／聯合報系資料照片

行政院副院長鄭麗君今天接見日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。她說，期盼台日在再生能源、淨零科技等領域持續深化合作，而台灣加入CPTPP將有助印太地區發展，望日本政府持續協助。

鄭麗君今天在行政院玉山廳接見片山和之，她致詞時說，今年4月3日花蓮地震，日本首相岸田文雄在第一時間表達慰問，日本政府與民眾也捐款協助賑災，片山和之更號召在台日人組成「應援團」，在端午連假期間赴花蓮旅遊，以具體行動表達對花蓮的關懷與支持，令人非常感動。

鄭麗君說，台灣與日本地緣相近，在貿易、觀光及文化等面向有非常緊密的交流，同時也共享自由、民主的普世價值，且每當雙方遭逢天災、困難時，雙方政府與人民都會盡力關懷彼此，是互相幫助的好朋友，台灣非常重視與日本的情誼，並期待持續努力讓台日關係更上層樓。

鄭麗君進一步指出，日本政府2022年公布的「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」等國防文件，以及日本外務省2024年公布的外交藍皮書，都提及對台海和平的重視，而在外交藍皮書中，更稱台灣是日本「極為重要的夥伴，也是珍貴的友人」。

她說，2023年5月「七大工業國集團」（G7）廣島峰會的聯合公報、11月G7外長聯合聲明，以及2024年美日峰會等，皆再次重申台海和平穩定的重要性，台灣確實感受到日本與世界民主陣營國家堅定支持台海，以及印太地區和平穩定發展的立場，台灣作為印太地區的一分子，會致力維護現狀，為維護區域和平做出貢獻，並期待與日本共同努力，實現「自由且開放印太區域」的願景。

鄭麗君表示，近年因應全球AI人工智慧與科技迅速發展，台日也展開相關領域的合作交流，例如台積電在日本的熊本廠正式啟用，目前熊本二廠也開始整地動工，為台日科技合作立下新的里程碑，期盼未來雙方在再生能源、淨零科技、數位安全、智慧醫療等領域持續深化合作交流。

除了雙邊關係外，鄭麗君指出，台灣2021年正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後，也積極修訂相關法令，展現願意接受國際自由貿易原則標準及積極參與區域經濟整合的決心，未來若能加入CPTPP，不僅能使供應鏈更為強韌，也有助於促進印太地區的繁榮發展，至盼日本政府能持續給予台灣更多支持與協助。

片山和之則說，日台除是經濟夥伴外，在文化及民間也有非常密切的交流；此外，台海和平穩定，不僅是對台灣，對日本和全世界都相當重要，因此他反對任何一方片面使用武力改變現狀。

片山和之也表示，來台上任僅短短數月時間，卻充分感受台灣的支持與協助，他會持續努力發展日台關係，為雙方友誼及信賴關係盡棉薄之力。

日本台灣交流協會 鄭麗君

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