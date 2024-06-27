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童子賢頻頻「談核」 總統府：尊重但沒授意

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
碩董事長童子賢近期大談能源問題，總統府發言人郭雅慧今天表示「沒有總統授意童子賢談核能的事，外界不必過度解讀」。圖／總統府提供
碩董事長童子賢近期大談能源問題，總統府發言人郭雅慧今天表示「沒有總統授意童子賢談核能的事，外界不必過度解讀」。圖／總統府提供

身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人的和碩董事長童子賢近期大談能源問題，總統府發言人郭雅慧今天表示，童子賢本持個人產業經驗發言，總統府予以尊重。推動第二次能源轉型是賴清德總統的重要政見，賴總統尊重能源議題的多元意見，「但並沒有總統授意童子賢談核能的事，外界不必過度解讀」。

童子賢今天再談及能源議題，他在一公開論壇上，甚至直接於簡報頁面，大大擺上環境部前任部長薛富盛照片，旁邊配上大字寫「台灣減碳的悲觀因素，就是官員淪為政治防衛、應付、自我陶醉」，隨後再補充表示，台灣減碳的悲觀因素，就是只重視政治攻防，無視台灣是排碳大戶，是地球暖化幫兇。

童子賢也示警，企業大廠在能源政策未定、核電無法重啟情況下，用電遭遇瓶頸，恐讓台灣科技優勢無法延續，「想將你的優勢奪走的，不只是敵對國家，友好國家也會不爽太高的先進製程在你手上，會要你將它（工廠）移開。你不移，最好的方法就是：我們的電力必須穩定、便宜」。

核電 童子賢 總統府 能源議題

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