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本土社團關切中正紀念堂轉型 文化部指分階段實施

中央社／ 台北27日電
本土社團26日拜會文化部，了解中正紀念堂轉型進度。圖為自由廣場。圖／聯合報系資料照片
本土社團26日拜會文化部，了解中正紀念堂轉型進度。圖為自由廣場。圖／聯合報系資料照片

台灣社、北社等本土社團今天指出，他們拜會文化部，了解中正紀念堂轉型進度，文化部表示將分階段實施，第一階段是三軍儀隊崇敬儀式，待7月召開的行政院「推動轉型正義會報」通過後將取消。

本土社團發布新聞稿指出，台灣社、北社、中社、南社、台灣東社、客社、台灣教師聯盟、新台灣和平基金會等本土社團於26日共同拜會文化部，暢談台灣文化政策、中正紀念堂轉型、台語文推廣保存等多項議題。

北社社長張葉森關心當前AI風潮興起，台灣文化政策以及台灣本土文化與國家意識如何善用台灣AI優勢地位。文化部長李遠表示，文化部的每一項政策都要有台灣文化意識，同時也在構思「廿一世紀台灣新文化運動」，成熟後自當向台灣社會報告。

北社副社長羅浚晅代表各社團詢問中正紀念堂轉型進度，文化部表示將分階段實施，第一階段是三軍儀隊崇敬儀式，待7月召開的行政院「推動轉型正義會報」通過後將取消。更改名稱曾經提出幾個方案，但都沒有通過，將再繼續努力。

至於銅像移除，文化部向本土社團表示，因為需要更多的社會共識，將先擴大辦理極受好評的「想像中正紀念堂的100種方式展覽」全台巡迴展出，讓民眾透過沉浸式體驗，了解中正紀念堂轉型可以帶來更貼近現代台灣社會營造發展需求，擴大社會支持，空間利用去個人、去威權，轉向民主與自由。

南社副社長蔣為文關切台語文保存與推廣，期待新成立的「國家語言研究發展中心」能優先考慮設在南部。

文化部表示，這幾年一直持續強化，現在政院已通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，作為國家語言研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合的專業組織，送請立法院通過後即可施行。許多族群語言流失、消逝及斷層的危機將可積極改善。

文化部說，已規畫台語生活化方案，將推動「台語家庭」，設計可以讓獎勵金充分回饋台語文產業的辦法，創造家庭與文創雙贏局面。

中正紀念堂 文化部 轉型正義

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