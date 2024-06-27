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替代公糧漲價 農業部提3年內稻穀升3元計畫

中央社／ 台北27日電
面對公糧收購價漲價議題，農業部提出新方案。圖／聯合報系資料照片
面對公糧收購價漲價議題，農業部提出新方案。圖／聯合報系資料照片

國民黨主張公糧收購價每公斤調高新台幣8元、台灣民眾黨為5元以上，今天協商無共識，將送立法院院會處理。農業部陳駿季坦言不可行，提出3年內讓稻穀價格每公斤升3元計畫。

立法院經濟委員會邀請陳駿季就「農業移工政策改善措施」進行報告，並備質詢，之後就國民黨、台灣民眾黨所提調高公糧收購價修正動議進行協商。

由於國內水稻產量處於供過於求狀態，農業部持續推動轉作。對於調高公糧收購價，陳駿季表示，「不可行」，會打擊到水稻產業，因為過往調升的經驗就是如此，農民的收益並不會因此增加，且全球僅剩台灣還有水稻公糧收購，只調高水稻公糧收購，對生產其他作物農民情何以堪。

協商沒有共識，主席楊瓊瓔裁示，將兩黨黨團所提修正動議保留，送立法院院會處理，且在院會處理前，請農業部提出研議的方案。

陳駿季說明，目前稻穀有7成由民糧收購、3成繳交公糧，若調高公糧收購價格，民糧會追價搶購，價格當下看似提高，接著就會造成之後種水稻面積增加，然後價格反而會走低；過往調高已發生過，不能走回頭路，農業部花好多時間推動水稻轉作的成果會瞬間歸零。

陳駿季說，農業部已規劃3個措施的計畫，可持續健全農業體質、確保糧食安全，並在3年內讓稻穀價格每公斤增加3元。

一、提高誘因鼓勵水稻二期轉作雜糧，不是離農，並可持續降低水稻耕作面積。

二、繳交公糧栽種的品種產量高，但品質、因應氣候變遷的耐受力較差，所以無法進入市場讓民糧收購，可趁此機會提高獎勵誘因，引導改種優質品種。

三、目前契作產區稻穀收購價每公斤26到29元，比公糧收購價高（計畫收購價每公斤26元、輔導收購價23元、餘糧收購價21.6元），會提高誘因引導農民加入。

陳駿季指出，此計畫可持續減少生產過剩的水稻栽種面積，增加民糧收購規模量，產銷平衡整體稻穀平均價格就會提升，並可增加雜糧自給率、健全產業體質，此計畫粗估預算不到20億元，已獲得行政院支持。

陳駿季說，反之，公糧收購價每公斤提高5元、8元，會讓水稻耕作面積增加，收購費用支出增加90多億元到130多億元，是上述可產生多重正面效果計畫的數倍，而且之後會讓水稻產銷失衡、稻穀價格下跌。

農業部 陳駿季

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