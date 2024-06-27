蔡英文卸任38天首露面 官網同日上線

前總統蔡英文卸任38天後第一個公開行程嘉義福容voco酒店開幕典禮、參訪嘉義縣光榮國小；蔡英文的官網今天也正式上線，寫著「謝謝台灣，更謝謝每一個你」，官網中還有蔡英文的親筆簽名，並且附上一個愛心。

麗寶集團旗下，全台連鎖星級飯店的「福容大飯店」首度與跨國酒店集團「洲際酒店集團」合作，打造雲嘉地區最高樓的嘉義福容voco酒店今天舉行開幕酒會，蔡英文、前行政院長蘇貞昌、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁與麗寶集團董事長吳寶田等人一同出席。

民進黨立委王美惠也在臉書發文說，「看看阿惠遇到誰？？好久不見，小英總統」，蔡英文剪了俏麗的短髮，穿著淡藍色襯衫搭配黑色褲子，神采奕奕，過去擔任總統期間到外地參訪都搭乘空軍一號，卸任總統後，蔡英文在隨扈保護陪同下，與一般民眾搭手扶梯、搭乘高鐵，王美惠與蔡英文開心合影。

蔡英文卸任後今天首度出席公開行程並說到，520後她都待在家裡，但是遛狗還是被拍到放在網路上，她覺得總是不能老是躲在家裡，今天這個場合不錯，讓她出來走走。

此外，蔡英文的官網也正式上線，內容寫著「謝謝台灣，更謝謝每一個你」。內文中還提到，「我們一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病。我們一起笑、一起哭、一起走過低谷、一起走向榮耀。也許照片上那個人不是你，但我相信你會在裡面找到自己的影子」。

蔡英文官網中提到，「你們，和我，因為相同的價值、因為共同的理想，成為我們，我們一起拚命向前，讓國家變得更好，為下一代留下一個更好的台灣。於是，所有我們曾經一起流下的汗水、淚水，此刻回憶起來都值得了」。