國會修法上路在野磨刀霍霍 政委樂觀：不會到不可收拾的地步

行政院今天針對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分，但在野磨刀霍霍，揚言成立調查小組查超思進口蛋弊案，行政院長卓榮泰明天也將赴立法院備詢，行政院政務委員林明昕樂觀看待，他說，無論資料調取或何謂反質詢，都有緩衝和討論空間，政黨間也有協商機制，相信立委也不願意先把問題激化問題，盼在法律問題還沒釐清前，各機關都能理性思考。

林明昕指出，行政院今天是照一般程序遞狀，沒有大張旗鼓，或要司法院派誰出來接，畢竟打訴訟不是表演賽，內容才是重點，不以過度儀式造成大法官壓力；至於行政院聲請暫時處分的理由，將觸及藐視國會罪、立院行使聽證和調查權及總統國情報告即問即答。

林明昕坦言，不清楚大法官何時會做成判決，過去也只裁准三件暫時處分，雖然經驗上不會拖很久，但實際狀況還是看大法官決定，行政院作為申請人，就是照規定迅速照規定完成。

由於大法官裁定暫時處分前，或暫時處分到釋憲判決出來前仍有空窗期，林明昕說，期間行政、立法都有互動的可能性，對方也會斟酌說，如果違反規定以後是否更難收拾？就會暫時先緩一下，譬如政府做出拆房子的處分，當事人不服後提告，儘管房子還是可拆，但機關會考慮到，假使日後敗訴，可能面臨賠償，就會先Hold住。

林明昕認為，還是要看實際情況，只要不踩線都有空間，譬如立法院調閱資料不會要求下一秒就做，保有緩衝空間；至於外界在說立法院是否會在空窗期對行政院做出什麼舉動，行政院是否要反抗，他說，這不一定，相信各機關都能理性，思考怎樣做才不會一發不可收拾。

林明昕提到，像是「反質詢」的定義至今不明，相信立委也有注意到此現象，不願意先激化，同時，也因沒有明確定義，保留討論空間，若有立委認為官員在反質詢，官員也可以反問反質詢定義。

在野黨擬下周在委員會成立調查小組，其中之一就是鎖定雞蛋荒時，超思的進口雞蛋案。林明昕說，成立調查委員會需要一定程序，資料也不能要求立刻給，且據他所知該給的都給過了，有些已經在司法案件當中，「我比較樂觀一點，沒有真的到不可收拾的地步」。

他認為，政黨間還是有協商機制，都有討論空間，在法律問題還沒釐清前，雙方還是要在遊戲規則和平、克制一下，讓事情順利解決。