【重磅快評】捏造陸媒盯梢 抗中爆胎蔡英文變「第五縱隊」

綠媒發揮大內宣功力，連日獨家報導新華社駐台記者參與製作政論節目，影射台媒被中共「盯梢督軍」，「以台制台」。行政院長、海陸兩會不僅不釐清，還接二連三渲染曖昧。賴清德的「1450隊長」沈伯洋宣稱「兩個多月前就知道了」。賴政府接力編故事，但漏洞實在太多，形同指控蔡英文縱容紅媒，前總統竟成「潛伏者」。

被指控盯梢的新華社記者趙博，駐台期是2月23日到5月22日。綠媒指控趙博公然介入製作，如果被影射的電視台工作人員及來賓三個月知情不報，負責管理及監視大陸在台記者的陸委會、國安局就是嚴重失職。蔡英文更是抗中不力，任由紅色勢力滲透認知作戰。賴清德也在內的國安團隊豈非「第五縱隊」？

沈伯洋的「早知道」更坐實蔡政府抗中保台只是嘴巴說說，新華社早已堂而皇之在台北搞破壞。他知情不報，不是怕中共就是同路人，「黑熊學院」原來是新華社的「在地協力者」。

若綠媒指控為真，足證行政院長卓榮泰是個大草包。他說，趙博盯梢事件足證NCC存在的必要。NCC負責管理有線電視，趙博若能指揮台灣政論節目製作走向，長達三個月沒被發現，這種獨立機關與盲腸何異？

美國人製造「王立強」，找來澳洲媒體合作，打得藍營慘輸大選。但賴清德團隊東施效顰，寫了蹩腳劇本想護航NCC人事闖關國會，卻讓人民看到民進黨執政根本無力保台，早在福建小艇衝進淡水之前，新華社記者早已「滲透成功」。綠營編故事四處潑紅漆，連辣台妹總統的人設都被毀得紅吱吱。

賴清德亮劍習近平，宣示兩國論，引來解放軍把台灣緊緊包圍。他不思打開重圍，卻成天當家鬧事。藉國會改革案硬槓在野黨大打車輪戰，政院立院對幹不夠，還要拉監院、大法官打群架。年輕人沒興趣全台打遊擊，他改朝北京開砲，誣指大陸駐台記者盯梢引戰。賴清德鬧事功力足與金小胖認兄弟，政情不穩就往鄰家砸石頭，引導槍口朝外。

陸委會主委日前證實「中國駐台記者在攝影棚盯梢」，今天被電視台追問調查進度，又龜縮閃避。賴政府編不下，將砲口轉向「懲獨廿二條」，發布陸港澳旅遊橙燈，叫民眾沒事別去大陸。總之，就是不能讓抗中保台熄火。但他上台才滿月就玩殘抗中保台，說全民都是台獨，把辣台妹刷紅成「第五縱隊」，然後呢？國安議題淪為荒謬政治伎倆，抗中爆胎，不久之後，在海邊看到共艦巡戈，也不過日常。