反對調高公糧收購價 陳駿季：會打擊整個水稻產業

國民黨立法院黨團提案將公糧收購價格從每公斤26元調整至34元，立法院經濟委員會召委楊瓊瓔今天召集朝野協商，由於朝野沒有交集，楊裁示保留送請院會處理。農業部長陳駿季表示，如果只透過公糧價格的調整，反而會打擊到整個水稻產業。

楊瓊瓔今天召集朝野討論公糧收購價格，國民黨立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄均提到生產稻作成本提高，主張提高公糧收購價格照顧農民。民眾黨立委張啓楷也認為公糧價格應該提高，建議至少提高5元。民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱、邱議瑩則認為要考量到整體農業政策。由於朝野無交集，楊瓊瓔裁示，此案保留送院會處理。

陳駿季表示，調整公糧價格不可行，對農民的照顧有非常多的方式，如果只透過公糧的價格調整，反而會打擊到整個水稻產業。從過往的經驗，這樣的提升在當年度有效，但後續種植面積提高後，稻農的收益反而不會增加，所以該提案對稻作產業的影響反而會更大。

陳駿季指出，農業部的天職就是照顧所有的農民，而稻穀是所有作物裡面唯一政府保價收購的作物，如果僅處理公糧的話，對種植其他作物的農民情何以堪。楊瓊瓔聽聞後不滿表示，協商現場都有錄音錄影，你這樣的言語多數農民沒有辦法接受，今天主要討論稻米，你卻把其他作物扯進來，好像稻農的要求是有罪的。

陳駿季表示，整體稻穀產銷，有三成交給公糧，有七成是民糧，其中僅一成農民全部交公糧；有24％是以交公糧為主，部分交民糧；有22％是以交民糧為主，部分交公糧；有44％是全部交民糧，所以應該要想辦法提高民糧的收購價格，才能提高稻農的整體收益。

陳駿季指出，農業部已規畫提升稻農收益的配套措施，且獲得行政院支持，包括鼓勵農民種植優質品種；加入集團產區的契作，其價格比公糧還要高，大概每公斤26至29元；鼓勵農民第二期稻作改作雜糧，預估3年內整體稻農收益每公斤增加3元，還能兼顧其他農民的權益。而不是「我喊5塊馬上受益，大家拍拍手就結束了，我們看的是整體產業。」

陳駿季說，配套措施所需經費約21億左右，但如果以整體稻作面積28萬公頃計算，約三成繳交公糧，收購價格提高5元的話，預計增加116.7億元；若提高至8元，預計增加136.2億元。

國民黨團提案內容指出，從2011年起迄今，秧苗每盤由28元漲到40元，上漲43%，農藥、肥料上漲近25%，耕作成本不斷增加。陳駿季說，稻作成本提高，但產量也有提高，整體平均僅提高2％。農業部統計2011年至2013年兩期稻作總生產費用，平均每公斤36.92元；2020年至2023年兩期稻作平均每公斤成本為37.64元，漲幅2％。陳駿季強調，農業部要對產業負責，如果真的用喊的，政府發錢就結束，他沒有必要去捍衛。