新住民權益保障法明拚一讀 估百萬人受惠

「新住民權益保障法」草案預計周五在立法院會一讀，有望在下周併案朝野協商。內政部長劉世芳今天表示，草案若立法通過，預期將有逾100萬新住民受益，並指示移民署加強與各黨團溝通，期使法案盡早通過，以回應社會各界的期待。

劉世芳今在部務會報安排移民署報告「新住民權益保障法(草案)推動規畫」。移民署指出，法案意旨在落實憲法保障多元文化的精神，宣示政府維護新住民權益的決心。此次制定專法，目的在確保新住民設籍成為國人前，能有完善的權益保障，成為國人後，希望他們能融入在地生活，認同台灣、成為台灣人。

移民署指出，綜觀亞洲國家，韓國針對外國人事務設有「外國人政策委員會」，日本設有「定住外國人施策推進會議」，與我國現行設置協調會報的作法及功能雷同。法案除將現行行政院新住民事務協調會報法制化，未來將進一步朝向提升層級，於內政部設置專責單位，統籌規畫推動新住民事務，並邀集相關部會共同研議組織功能及人員編制。

移民署指出，為使法案經立法院審議通過後能順利推行，將規畫便利民眾參與的各種管道，邀請新住民及其家庭共同參與政策設計，並與中央、地方政府密切合作，其中包括公共服務、勞動參與、家庭關懷及媒體使用等領域，都需透過公私協力方式建立具「全觀性」及「網絡治理」的支持系統，以提供新住民諮詢及通譯服務、促進新住民的就業機會及職業訓練、鼓勵新住民公共參與，及強化社會信任。

此外，內政部表示，將要求各部會檢視法規確保與新法案一致、設置單一窗口強化中央部會及地方政府的聯繫、強化協調會報功能設置多個小組深入議題討論、擴大基金適用對象提升資源使用效率。

劉世芳表示，內政部未來將持續結合中央相關部會、地方政府及民間的力量，完善規畫新住民相關政策，打造更友善的生活環境，迎接更多全球人才的到來。為確保法案順利通過，內政部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期望早日完成立法程序。