批內閣閣員如外星人 周玉蔻點名林佳龍小心點

520後新內閣爭議不斷，連知名媒體人周玉蔻都忍不住在節目批評，內閣部長好多都是外星人，都關在自己房間裡面，一天到晚出問題，不只是新冠，未來可能還會有更大的風暴，「內閣都不知道在幹嘛？跟人民有關的事情可不可以積極一點」！

近日官員爭議不斷，包括中華民國駐美代表俞大㵢遭指控花費800萬元整修官邸，亂花公帑；中國大陸國台辦說並未有中國官媒參與台灣政論節目，我國陸委會則說調查中；總統府國家氣候變遷委員會副召集人、和碩董事長童子賢說我國是AI「代工」中心等。

周玉蔻今主持網路節目「新聞放鞭炮」時批評，內閣太多外星人，更要外交部長林佳龍小心點，否則俞大㵢事件會成為他政治生涯的炸彈，簡直是外交界的「新冠病毒」。

周玉蔻更批評衛福部長邱泰源，「賴總統不是要健康台灣嗎？擔任部長第一件事竟然是去世界衛生大會WHA，這樣就有健康台灣嗎？」世衛大會回國第一件事就是總統接見，市議員的表現都比他優秀，更直說「他是來做官的嗎？」

周玉蔻砲火更轉向衛福部次長，她砲轟，一個是林靜儀、一個她也不認識，現在負面報導那麼多都不出面開記者會澄清，好像內閣不存在一樣，不知道在幹嘛？只會拍馬屁滿街走。