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民進黨「國務青旗艦營」 邀賴清德當講師

中央社／ 台北27日電
總統賴清德金出席國軍三軍八校院今天在國防大學復興崗校區舉行聯合畢業典禮。記者林伯東／攝影
總統賴清德金出席國軍三軍八校院今天在國防大學復興崗校區舉行聯合畢業典禮。記者林伯東／攝影

民進黨今天說，青年部將透過「舉辦青年營隊」、「多元青年對話」、「協助縣市黨部推出青年活動」3項計畫，總計超過50場活動，與青年互動；其中，一年一度的「國務青旗艦營」講師，邀請總統賴清德等府院黨旗艦卡司。

民進黨今天發布新聞稿表示，為深化民主參與，民進黨暑期青年活動遍地開花。

民進黨青年部將透過「舉辦青年營隊」、「多元青年對話」、「協助縣市黨部推出青年活動」3項計畫，總計超過50場活動，與關心台灣民主的青年互動，達到「創造平台，深化民主」的目標。

民進黨青年部主任阮俊達指出，一年一度的「國務青旗艦營」，今年7月11日至13日將在新竹舉辦。營隊以「民主充電站」為主題，主打唯一一場「模擬執政黨」營隊，邀請總統賴清德、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長林右昌、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、府院黨發言人等旗艦卡司為學員充電。

他說，今年旗艦營更首度安排參訪台積電及新竹科學園區，並由竹北市長鄭朝方親自「開箱竹北市」，藉此來傳達中央與地方合作施政，兼顧產業硬實力與社會文化軟實力的執政經驗。

阮俊達說明，除了「國務青旗艦營」，暑期還有多樣的青年活動，包括中央黨部性平部、中國部等部門也將舉辦營隊，以及青年部在「國務青」團隊年輕夥伴的提案及參與下，將在全國各地推出超過50場各類活動，包括與年輕人聊政治時事議題的「熬民主」沙龍聚會將在台北、桃竹苗、南台灣及花蓮固定舉辦，以及關於客家、新住民等多元族群青年的培力，加上政策辯論和走讀訪調工作坊，希望全方位深化青年培力工作。

阮俊達強調，民進黨青年培力工作將由中央黨部與縣市黨部攜手合作。中央黨部的台灣民主學院已經提出「TeamTaiwan青年營：縣市黨部青年營隊協助計畫」，鼓勵縣市黨部辦理營隊，主題涵蓋公共參與、網路社群經營、地方治理經驗等等，期待用多元形式，回應青年期待。

阮俊達說，今年「國務青旗艦營」的報名特別踴躍，最終錄取率僅約3成。同時從各項活動中，也可以感受到在青鳥行動浪潮下，各地都有年輕人積極採取行動，並渴望更深入參與公共事務。因此暑期「舉辦青年營隊」、「多元青年對話」、「協助縣市黨部推出青年活動」的3項計畫，背後有共同的目標，那就是「創造平台，深化民主」。

他表示，創造民進黨和參與青鳥行動的青年互相交流、對話的平台，進而讓民進黨能理解年輕世代的觀點，也讓年輕世代有機會認識民進黨的價值理念和努力方向，然後共同為深化台灣的民主努力。

民進黨 賴清德 青年

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