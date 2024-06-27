民進黨「國務青旗艦營」 邀賴清德當講師

民進黨今天說，青年部將透過「舉辦青年營隊」、「多元青年對話」、「協助縣市黨部推出青年活動」3項計畫，總計超過50場活動，與青年互動；其中，一年一度的「國務青旗艦營」講師，邀請總統賴清德等府院黨旗艦卡司。

民進黨今天發布新聞稿表示，為深化民主參與，民進黨暑期青年活動遍地開花。

民進黨青年部將透過「舉辦青年營隊」、「多元青年對話」、「協助縣市黨部推出青年活動」3項計畫，總計超過50場活動，與關心台灣民主的青年互動，達到「創造平台，深化民主」的目標。

民進黨青年部主任阮俊達指出，一年一度的「國務青旗艦營」，今年7月11日至13日將在新竹舉辦。營隊以「民主充電站」為主題，主打唯一一場「模擬執政黨」營隊，邀請總統賴清德、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長林右昌、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、府院黨發言人等旗艦卡司為學員充電。

他說，今年旗艦營更首度安排參訪台積電及新竹科學園區，並由竹北市長鄭朝方親自「開箱竹北市」，藉此來傳達中央與地方合作施政，兼顧產業硬實力與社會文化軟實力的執政經驗。

阮俊達說明，除了「國務青旗艦營」，暑期還有多樣的青年活動，包括中央黨部性平部、中國部等部門也將舉辦營隊，以及青年部在「國務青」團隊年輕夥伴的提案及參與下，將在全國各地推出超過50場各類活動，包括與年輕人聊政治時事議題的「熬民主」沙龍聚會將在台北、桃竹苗、南台灣及花蓮固定舉辦，以及關於客家、新住民等多元族群青年的培力，加上政策辯論和走讀訪調工作坊，希望全方位深化青年培力工作。

阮俊達強調，民進黨青年培力工作將由中央黨部與縣市黨部攜手合作。中央黨部的台灣民主學院已經提出「TeamTaiwan青年營：縣市黨部青年營隊協助計畫」，鼓勵縣市黨部辦理營隊，主題涵蓋公共參與、網路社群經營、地方治理經驗等等，期待用多元形式，回應青年期待。

阮俊達說，今年「國務青旗艦營」的報名特別踴躍，最終錄取率僅約3成。同時從各項活動中，也可以感受到在青鳥行動浪潮下，各地都有年輕人積極採取行動，並渴望更深入參與公共事務。因此暑期「舉辦青年營隊」、「多元青年對話」、「協助縣市黨部推出青年活動」的3項計畫，背後有共同的目標，那就是「創造平台，深化民主」。

他表示，創造民進黨和參與青鳥行動的青年互相交流、對話的平台，進而讓民進黨能理解年輕世代的觀點，也讓年輕世代有機會認識民進黨的價值理念和努力方向，然後共同為深化台灣的民主努力。