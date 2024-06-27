智慧淨零建築跨域產業交流會 產業熱情高呼目標一萬件

內政部建研所主辦、台灣智慧淨零建築產業聯盟執行的「智慧淨零建築跨領域產業交流座談會」，今天在台中舉行第二場次。主辦單位建研所所長王榮進表示，房子除了用淨零的技術和材料來建造，更要有懂得淨零的專業人員來維護管理，才能發揮建築淨零的真正效果，因此結合上述幾個公會的力量推動建築能效，相信會有事半功倍的效果。

這場活動包括租賃住宅、物業管理、保全等產業代表以及工業區廠商聯合總會等公協會互相交流，希望能聽取業者對政策的看法與建言。各協辦單位代表，現場共同高呼「淨零減碳，目標一萬」、「公私協力，減碳有力」等口號，宣示民間業者配合政府，共同推動建築能效評估達成一萬件的目標。

王榮進表示，國發會的「淨零建築」分為三個階段實現，第一階段是2030年公有新建建築物達成建築能效1級或近零碳建築；2040年50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築；2050年100%新建建築物及超過85%既有建築物為近零碳建築。但即使建築用最好的技術和材料興建，後續如果沒有好的管理及維護，仍無法達到減碳的目標，因此租賃住宅服務、物業管理和保全業顯得非常重要。

台智盟秘書長孟義超指出，國內租賃住宅服務業已執行6.4萬戶的包租代管，而物業保全業管理的公寓大廈也超過十幾萬棟，其管理服務人員有數萬人。無論是包租代管還是物業管理，都是內政部在推動建築淨零政策不可或缺的重要力量。他也認為，推動「一萬件」建築能效評定看似不易達成，但只要有租賃住宅與保全兩大公會的支持，相信推動這個目標將如虎添翼。

租服全聯會理事長鄭俊杰指出，建研所推動建築能效認證，可以鼓勵租賃住宅業、物業管理及保全業在智慧建築上採用節能設計和技術，減少能源消耗、降低碳排放，並為住戶提供更舒適、健康的居住環境。租服全聯會將會和保全全聯會一起推動「建築能效標章」認證制度，透過改變施工、更新修繕及政府節能政策，不斷持續導入新節能產品及技術，目標是全台要有「一萬件」申請案能貼上建築能效標章。

孟義超指出，台智盟將成為政策的溝通橋樑，協助相關公協會在各領域推廣淨零建築。他還預告，接下來在7月15日將到高雄舉辦「智慧淨零建築跨領域產業交流座談會」，歡迎南部地區的建築營造、旅館業、土木或相關技師踴躍報名參加。