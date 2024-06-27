影／邀賴清德國情報告？ 傅崐萁嗆：不必再搭舞台給他
國民黨立院黨團今天舉行黨團會議，黨團總召傅崐萁會後表示，會議討論非常踴躍，對於賴清德總統是不是還要來立法院報告，傅崐萁淡淡的表示，他想來隨時可以來。傅崐萁也表示有很多深喉嚨出現了，未來將成立多個調查委員會查弊。
傅崐萁描述今天的黨團會議氣氛表示，不管是雞蛋也好，爐渣的問題也好，還是光電、風電這些弊案，亦或是媒體的這些弊案，大家發言都相當踴躍，也接到非常多的檢舉，國民黨團會在最短的時間內成立調查委員會和調查小組，來盡快進行，國民黨團一定會盡最大的努力，還有很多於光電、風電和過去民進黨高層要員做過很多不該做的事，現在陸續深喉嚨都已經出來了，會積極的來查辦。
至於賴清德總統是不是還要來立法院報告，傅崐萁說，賴總統已經清楚的表達，向國會嗆聲他不願意來，對一個滿口承諾人民，在大選前在各種場合都不斷表達，要來國會做國情報告的總統，但卻在此時提出大法官釋憲並提出暫時處分，也同時反對要來國會，這樣一個毫無誠信的人，不必再搭舞台給他，他既然強烈表達他不願意來，這就是他對人民的態度。媒體再追問不會再邀請了嗎，傅崐萁丟下一句：他想來隨時可以來。
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