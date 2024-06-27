影／邀賴清德國情報告？ 傅崐萁嗆：不必再搭舞台給他

國民黨立委葉元之與民進黨立委王定宇20日在立法院走廊上巧遇，口角爭執5分鐘時間上了新聞，彼此口角中有一段落相當有趣。 葉元之與王定宇的口角過程中，王定宇冷不防拋出一句「他（葉元之）怕罷免怕得要死」，葉元之馬上反擊說「一個台南市選出的立委，說要罷免板橋的立委，這就是政治操作」，結果王定宇馬上回應「我沒有說要罷免你」，然後馬上又把焦點拉回到葉元之有沒有說過立法院長應該要動用警察權這件事，批葉說了又不敢承認，敢做不敢當。

2024-06-27 13:43