民眾黨不分區2年條款有雜音 周榆修：確實建議很多

台灣民眾黨主席柯文哲曾提出不分區立委有2年條款，但近期傳出雜音。民眾黨秘書長周榆修今天證實，最近確實建議很多，有人認為不能這樣換，但立委如何銜接以符合外界期待，民眾黨黨內正在努力。

周榆修今天上午接受「POP撞新聞」節目專訪。主持人黃暐瀚指出，柯文哲曾提出2026年不分區立委要8席全換，但有人認為若8席全換，是否可能不熟悉立院生態，導致民眾黨戰力變弱，詢問8席全換的計畫是否可能更動。

周榆修表示，這是政黨突圍過程中的策略，選擇不分區第1名到8名、第9名到第16名各2年，民眾黨是多元的政黨，不會不容許其他意見，最近確實建議很多，有人認為不能這樣換。

周榆修表示，不是「菜」就一定不好，但不分區立委第1到8名如何銜接到第9到16名，以符合外界期待，民眾黨黨內正在努力。

至於議員提名「N+1」計畫是否持續，周榆修表示，現在目標是希望在沒有議員的選區可提名好的人選，並於各縣市議會成立黨團，也就是3席以上。

此外，由於國會職權修法法案生效，國民黨團鎖定超思蛋等案擬成立調查小組，外界關注民眾黨團態度。

民眾黨團總召黃國昌今天受訪表示，立法院職權行使法正式施行後，終於建立社會期待非常久的國會聽證調查制度，過去這幾年累積太多臭不可聞的弊案和貪腐。

黃國昌說，一開始運作要以什麼主題成立調查委員會或調閱小組，會在黨團會議跟所有立委一起討論後共同決定。