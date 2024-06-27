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台灣國會維吾爾連線成立 主張堅持民主人權普世價值

中央社／ 台北27日電

民進黨立委沈伯洋與多位民進黨立委發起成立「台灣國會維吾爾連線」，並於今天舉行成立大會。沈伯洋表示，中國近年對外滲透民主國家、對內則升高對維吾爾人民的控制與壓迫，台灣絕不能置身事外，必須堅守民主與人權的普世價值。

沈伯洋表示，中國近年來對外透過經濟利誘滲透民主國家，對內則升高對香港、西藏、維吾爾人民的控制與壓迫，台灣處在印太地區的關鍵位置，第一線面對極權中國威脅，絕不能置身事外。

他指出，在立法院成立維吾爾連線，正是表達台灣對於維吾爾人權的支持，與被迫害的人民站在一起，對抗極權政府的打壓，台灣會持續與支持維吾爾人權的各國國會串聯，參與國際社會，堅守民主與人權的普世價值。

立法院副秘書長張裕榮說，新疆維吾爾穆斯林遭到強迫勞動，已成為國際人權關注焦點，國際間近年也以具體行動聲援維吾爾族人遭受迫害。台灣是國際社會一份子，向來堅定捍衛民主、自由、人權的普世價值，期盼未來透過國會外交力量，結合民主陣營國家，團結守護普世價值，立院會盡力給予各項行政協助。

世界維吾爾代表大會主席多里坤．艾沙透過影片表示，台灣國會維吾爾連線是世界上第8個維吾爾議會小組，這個倡議不僅是象徵性的姿態，也是對維護人權、促進文化理解和團結的深刻承諾。

維吾爾難民支援基金理事長暨日本維吾爾協會創會會長伊里哈木．馬哈穆特說，中國公開的對維吾爾人進行掠殺，且不害怕世界對它有任何譴責。維吾爾人感謝台灣的發聲，也會以台灣人的經驗爭取獨立。

台灣東突厥斯坦協會理事長何朝棟表示，台灣經歷過白色恐怖和長期戒嚴，維吾爾人現正遭受種族滅絕的危機，行政院已在研議禁止強迫勞動產品進入台灣的法律，希望連線委員能夠持續關注。

今天參與成立大會的還包括：維吾爾人權項目外展專員塔什肯．多萊特、香港邊城青年秘書長馮紹天、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參，以及民進黨立委黃捷、莊瑞雄、郭昱晴、李坤城等人。

人權 沈伯洋 維吾爾

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