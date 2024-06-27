卓榮泰勉高階文官 在浪潮中推動國家進步

行政院長卓榮泰今天出席國家政務研究班、高階領導研究班開訓典禮，他說，一波一波最優秀人才，經過訓練過程推動國家政務進步，大家都是在浪潮當中；他希望高階文官完成訓練後，走到解決問題的第一線、提出解方的第一線，共同為人民做更多服務。

卓榮泰今天出席民國113年國家政務研究班第15期及高階領導研究班第14期聯合開訓典禮，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等部會首長也出席。

身兼「班主任」的卓榮泰致詞提到，國家持續進步，就是在一波一波最優秀人才經過訓練過程、推動國家政務進步，所以，「我們都是在浪潮當中」；他相信在座者都是每個單位最積極、最有潛力、最有發展性、最有服務熱忱，才會到這裡，完成訓練後，一定要將這樣的精神與同儕共享。

卓榮泰表示，日前總統賴清德參觀台北國際電腦展（COMPUTEX）時提到，國家進入半導體AI人工智慧時代，最重要的3件事，第一是安全穩定的供電，第2是超級電腦建立更多資料中心，第3是培育人才。

卓榮泰說，國家對人才需求源源不斷，全世界也需要更多人才共同帶動人類進步，台灣在AI時代已掌握許多先進製程，以及世界高科技產業供應鏈不可抹滅地位，智慧再高還是要有人工，大家就是最好的人，把智慧加在社會環境，做最好的輸送帶，向兩邊輸送。

卓榮泰表示，這次訓練班最重要的是雙軌轉型、淨零轉型、數位轉型，為因應2050年淨零轉型，政府投入相當多資源，民間企業希望政府腳步更快，帶領國內企業勇敢走向世界，面對淨零轉型各種嚴峻挑戰。

至於數位轉型過程，他認為，不只是護國神山，還需要護國群山，讓所有產業都能因為數位創新與創新驅動，普惠大眾；人工智慧高科技AI要導入政府體系公部門服務，讓民眾到機關洽公辦事，得到更好服務、更有效率、更正確引導。

卓榮泰說，培訓課程安排到台積電、台塑、台電、中鋼參訪，大家可以去看看為何一個公司能成為世界最重要的生產基地、永續經營，台電、中鋼承受國家政策目標，裡面員工如何努力；課程也有安排到國外，大家看看更先進國家比台灣進步的地方在哪裡，哪些適合引入台灣的部分，以及如何學習。

他希望，培訓課程讓大家如虎添翼，學習更多新知識；他也引述賴總統擔任行政院長時所提，誠實面對問題、務實提出方法、踏實解決問題的工作中心思想，希望大家一起走到解決問題的第一線、提出解方的第一線、共同為人民做更多服務的第一線。