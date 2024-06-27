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藍批染紅媽祖 民進黨：只是提出警訊

中央社／ 台北27日電

國民黨今天表示，民進黨質疑中共統戰台灣、染紅媽祖廟，將媽祖當統戰工具，民進黨連媽祖都不放過，只會對內部認知作戰，在內部製造敵人，貼標籤與抹紅。

民進黨發言人戴瑋姍回應，媽祖廟被滲透是國際期刊認證，民進黨只是提出警訊；國民黨不選擇與民進黨站在一起對抗中國，只會胳膊往外彎、製造內部對立。

民進黨中國部18日召開「中國對台介選與統戰滲透」座談會，學者研究發現，中國統戰對於信眾較不穩定、高雄都市區的媽祖廟有顯著影響，使得附近選民較不支持民進黨。

國民黨副發言人鄧凱勛今天在國民黨記者會表示，若按照民進黨邏輯，去媽祖廟可能會被統戰，前總統蔡英文、總統賴清德也經常到媽祖廟，是否也被統戰。

媒體報導，中國官媒在台灣參與電視台政論節目製作，更有人在錄影棚盯梢，確認節目達到中共國台辦要求。

國民黨副發言人康晉瑜表示，若確有其事，支持政府嚴辦到底；若民進黨拿不出具體事證，不應惡意連結國民黨當中共馬前卒。

民進黨發言人戴瑋姍回應指出，媽祖廟被滲透是國際期刊認證，民進黨只是提出警訊。中國的威脅不只是針對台灣，是針對全世界的民主國家，實際案例透過Google搜尋都找得到。

她說，國民黨不選擇與民進黨站在一起對抗中國、守護台灣的民主與言論自由，只會胳膊往外彎、製造內部對立，面對懲治台獨22條一句話都不敢講，「這不也是正中中國下懷？」

民進黨中國部也透過臉書發文指出，在台灣，信仰是民間事務，但中國介入時一定都會帶政治目的。媽祖與媽祖信仰不會有政治考量，無神論的中共卻會赤裸裸做為統戰工具，善良的台灣人在中共統戰攻勢下，幾乎不設防。國民黨不向民眾示警，反而忽視中共惡意，甚至與中共沆瀣一氣，實在愧為台灣最大的在野黨。

國民黨 媽祖 民進黨

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