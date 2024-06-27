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【重磅快評】肉麻還不夠 林佳龍能讓賴清德飄飄然

聯合報／ 主筆室
立法院外交及國防委員會今邀外交部長林佳龍（圖）報告，針對盧業中出任民主基金會執行長人事案被擱置，林表示董事會想要確認盧的外交政策方向是否跟賴清德總統一致。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會今邀外交部長林佳龍（圖）報告，針對盧業中出任民主基金會執行長人事案被擱置，林表示董事會想要確認盧的外交政策方向是否跟賴清德總統一致。記者邱德祥／攝影

韓國瑜當立法院長都已經快五個月了，民主基金會的人事仍舊一波三折。韓國瑜提名盧業中出任基金會執行長，民進黨在董事會中表決「擱置」，外交部長林佳龍解釋，指當天盧缺席，董事會想要確認盧的外交政策方向是否跟賴清德總統一致。林佳龍言必稱賴總統，和行政院長卓榮泰尊賴程度不分軒輊，但卻忘了基金會組織章程規定得清清楚楚，賴總統再大，可以比法律大嗎？

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告，藍委馬文君詢問民主基金會執行長人事案擱置原因，林表示董事會有人事同意權，當天盧業中沒到，董事會想要了解更多，他只好擱置。馬文君追問林如何看待盧業中？林表示，學界對他有一定肯定，但盧的外交政策方向是否跟賴總統方向一致，也許董事會成員會想要詢問。

民主基金會推動二軌外交，向來由立法院長擔任董事長，韓國瑜2月1日當選立法院長，基金會4月10日召開臨時董監事會，通過照慣例由立法院院長韓國瑜接任董事長，並於6月19日董監事會確認，但韓提名執行長盧業中卻被擱置。

盧業中被擱置的理由，依林佳龍所言須確認盧的外交政策方向是否跟賴清德總統一致，難道綠營董事們會認為韓國瑜的外交政策方向會和賴清德總統一致？如果答案是否定的，何獨盧業中任命的必要條件是「外交政策方向要和賴清德總統一致」？ 

一個基金會執行長的任命也可以扯到賴清德總統，林佳龍捧賴顯得刻意。依民主基金會捐助暨組織章程第6條規定，基金會業務寫得很清楚，就是推動與世界各國民主組織建立結盟關係；支持國內外學術界、智庫、民間非政府組織推展有關民主與人權之活動；支援國內各政黨從事國會外交及國際民主交流活動等。不管立法院長是那個政黨，基金會的業務都不會改變，這也是民進黨即使討厭韓國瑜，終究還是得接受韓出任基金會的董事長，因為有法律明定。

再看基金會執行長的任命，組織章程第17條也寫得很清楚，本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之。執行長受董事長指揮、監督及綜理本會所屬會務，並對董事會負責...。這也說明，不管執行長過去是林佳龍的子弟兵，還是韓國瑜提的學者，只要是董事長提名、董事會同意即可遴聘，但執行長的業務就組織章程第6條列舉的範圍，不僅受董事長指揮監督，還要對董事會負責，從來就沒有一條規定是「外交政策方向要和賴清德總統一致」。

林佳龍天外飛來一筆，把賴清德總統拉進來，卻是超出法律的規定。如果盧業中就任基金會執行長執行組織章程規定的業務，不僅有人監督，也要對董事會負責，難道會和賴清德總統的外交政策方向不一致嗎？林佳龍的立論，是對法律沒信心，還是對民進黨占多數的董事會成員沒信心？  

賴清德總統要對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分，藍委批評賴總統是「賴皇帝」，行政院長卓榮泰挺身反駁，指對總統不禮貌就是對國家不禮貌，他絕對不能接受，坦白說，卓榮泰的表忠有點肉麻；林佳龍尊賴不著痕跡，但基金會人事有法律規範，林佳龍竟能把賴清德放在法律之上，賴清德不覺得飄飄然？

林佳龍 賴清德 韓國瑜

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