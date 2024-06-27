彰化綠營復辦新芽青年營 挽救年輕選票

民進黨立委陳素月與多位「彰化新芽連線」議員今天宣布，將復辦前幾年因疫情停辦的「半線新芽青年營」，歡迎中部青年學生報名，延續「青鳥行動」風潮。已表態參選彰化縣長的陳素月表示，今年大選民進黨流失不少年輕選票，值得警惕，也希望更貼近年輕選民，號召更多年輕人關心公共議題。

陳素月與「彰化新芽連線」議員張欣倩、劉珊伶、洪騰明、藍駿宇、楊子賢、永靖鄉長魏碩衛等人今天為8月3、4日將於彰化永靖豚屋自然生態農場舉辦的「半線新芽青年營」宣傳，今年暑假2天1夜的青年營以「青年對話，在地行動」為主題，將招收40名大學生及高中生，優先錄取彰化、台中、南投、雲林設籍或就讀的學生，兩天一夜活動免費。。

而對於大家關心的縣長參選話題，陳素月表示，彰化縣長選舉，民進黨會透過黨內初選機制來產生人選，最近她也積極走訪北彰化和海線二林等鄉鎮，要讓選民感受到她參政的熱情和抱負。

陳素月坦承，上次總統和立委選舉中，民進黨的確失去不少年輕選票，一定要檢討自己為何無法獲得年輕族群的支持；不過最近的青鳥行動，有不少年輕學生也到立法院外聲援，更透過許多創意標題和視頻來為民進黨立委們加油，都展現年輕人不同的思維。雖然未能成功阻擋國會擴權法案通過，但也讓大家看到青年公民運動能量，所以民進黨也要正視年輕人的想法，透過更多活動和年輕人互動，也可以讓年輕人更了解公共議題。

以往參加「半線新芽青年營」的年輕人已有人從政、或成為國會助理，縣議員楊子賢就是大學長。他說，參政是實踐自己的對公共事務的理想，歡迎更多年輕人一起關心公共議題。

洪騰明說，半線新芽青年營也是今年度第一個民進黨地方黨公職們辦理的營隊，目前為止今年暑假只有兩場，一場是黨中央青年部所舉辦，另一場就在彰化的新芽營，此次講師陣容相當多元，有投入第一線的青年世代政治工作者，及擅長解析專業議題與社群行銷的網路媒體工作者等。