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影／民進黨團：光電弊案是藍不是綠 國民黨說的是自己

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立院黨團今天舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤（左）和副書記長洪申翰（右）主持。記者邱德祥／攝影
民進黨立院黨團今天舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤（左）和副書記長洪申翰（右）主持。記者邱德祥／攝影

民進黨立法院黨團今天舉行「國會擴權查誰的弊？光電弊案是藍不是綠」記者會，指控藍營相關人員涉入光電弊案，藍營才是弊案始作俑者。黨團幹事長吳思質疑，光電弊案，到底是誰的弊案，是綠的還是藍的，目前為止，一案又一案，被揭發踢爆、檢調驗證光電弊案其實就是國民黨陣營政治相關人員涉入，國民黨自己是弊案的始作俑者。

吳思瑤表示，藍白國會擴權是要查誰的弊？國會依憲法要行使調查權有相關規定，不是包山包海，要查誰就查誰，也不是恣意妄為，先射箭再畫靶。從傅崐萁到國民黨多數委員，當然也包括民眾黨立委，口中所稱弊案，都扯雞蛋、光電、疫苗。吳批，民眾黨團總召黃國昌是堂堂的法學博士，連基本算數問題都出錯，拿算錯資料不實指控雞蛋有弊案，疫苗則有63個檢調偵結都認定並無違法，但到現在國民黨、民眾黨言必稱疫苗有弊、國會要查。

吳思瑤指出，前立委廖國棟主任洪天盛涉及綠能弊案，2019年收賄高達數百萬，已經遭北檢問訊限制出境；國民黨立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍涉魚電共生案，擔任白手套行賄，2023年被羈押禁見；國民黨議長沈宗隆，涉綠能弊案，2020年間收賄高達2600萬，2023被起訴，個人坦承犯行，繳回犯罪所得、請辭議長，這些都是國民黨涉案，國民黨是弊案始作俑者。

吳思瑤說，自家人涉案斑斑可考，國民黨還敢手指別人，帶風向、造謠抹黑，把光電弊案，都扯成民進黨涉案，事實會說話，這都是檢調認證的真實弊案，因此，要查弊，也請國民黨不要遂行打擊民進黨的政治目的，摧毀台灣發展中的綠能政策，這些弊案都是檢調認證，希望國民黨立委，後續提到綠能光電弊案，一定要想想他們說的就是自己。

國民黨 民眾黨 疫苗

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