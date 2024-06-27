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藍批住商節電計畫 綠：國民黨勿貽笑大方

中央社／ 台北27日電

台電在6月17日推出住商節電試辦計畫，國民黨立法院黨團今天質疑，經濟部口口聲聲說台灣不缺電，卻將腦筋動到家戶用電，跟家戶用電來搶電。民進黨立院黨團回應，國民黨完全搞錯，這不是台灣獨有，美、日等能源管理先進國家都有相關方案。

台電在6月17日推出住商節電試辦計畫，從今年7月1日到11月30日止，每日下午2時至10時，參與用戶當月抑低度數總和大於2度者，該用戶可獲得「固定電費扣減每月新台幣48元」及「流動電費扣減每度10元」。參與試辦方案且每月節能達2度以上，除可享48元固定電費減免，每省1度可額外享10元電費優惠。

對此，國民黨團今天舉行記者會，國民黨團書記長洪孟楷表示，經濟部口口聲聲說台灣不缺電，卻將核三除役後的供電缺口，腦筋動到家戶用電上。總統賴清德上任已超過1個月，台灣各地頻頻發生跳電、停電事件，請好好重新面對、檢討能源政策，讓人民能夠用電無虞。

洪孟楷說明，這項政策實施日期正好是核三廠除役之後，實施時段也是每天最熱，用電最高峰的時候，且橫跨日落之後光電無法供電時段，如果台電有需求電力，可以遠端遙控申請用戶降低用電或停止供電。請問民進黨政府，台灣到底缺不缺電，台灣的能源是否如此捉襟見肘，導致於回頭跟家戶用電來搶電。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，國民黨完全搞錯，台電提出的住宅智慧能源管理計畫，是一個市場機制，如果住戶認為有利可圖，自願性選擇參與，不是強制的機制，這不是台灣獨有，美、日等能源管理先進國家有相關方案。

洪申翰表示，過去能源控制在電力供給端，現在藉由高科技技術輔助下，在需求端也能依市場機制，包括購電價格，來做相對應的控制，這將有助於未來再生能源高占比後，如何穩定電網，拉平再生能源會有間歇性情況的配套因應方案，這也是國外在發展的能源管理方案。

洪申翰解釋，國民黨不要以井觀天，不要用非常落伍想法去看待現在重要能源技術的發展，否則只會阻礙台灣發展。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也強調，國民黨完全歪樓，貽笑大方，奉勸國民黨不懂的事就不要亂說，更不應曲解、誤會智慧節電，這項智慧節電方案，民眾可以選擇加入，為節能減碳盡心力。

台電 國民黨 民進黨

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