【重磅快評】「童」言無忌 能喚醒賴政府集體夢遊症？

差點成為賴政府首位行政院長的和碩董事長童子賢，昨天再度大談核能、綠能與減碳議題，甚至直言，「台灣排碳一直居高不下，卻老是自我感覺良好，宣稱自己是資優生，明明就是吊車尾，卻說自己好棒棒，所以我認為台灣集體處在夢遊狀態」。

童子賢指著民進黨非核神主牌說，「那一句口號（非核家園）會讓台灣衰退的可能性非常高」。民進黨立委王世堅曾大罵童子賢是「核能自走砲」、「沒有知識」，但只聽童子賢分析非核家園讓能源政策陷入成本高、韌性差、空汙多與環境破壞，會讓台灣衰退，就知道比較起來，王世堅的知識只在小學階段。

但會讓民進黨從蔡政府到賴政府都抓狂的，卻是童子賢竟然直接拿馬政府和蔡政府的綠能成績單作比較，坦率指出綠色發電在馬英九卸任時占比仍高，但如今占比不進反退。童子賢不僅戳破蔡政府的謊言和賴政府的夢話，更強調台灣能源政策不能改變的原因就是非核家園，一切東西都被「那個口號」卡住。

不過，童子賢還是有個地方說得不太精準。其實，台灣並沒有集體處在夢遊狀態；只要看2018年「以核養綠」公投結果，就知道台灣多數民眾其實是清醒的。但民進黨從蔡政府到賴政府卻持續用謊言和夢話大力催眠造夢，要強迫台灣民眾進入集體夢遊狀態。

那麼，賴清德總統擴權成立三大委員會之一的「國家氣候變遷對策委員會」，還邀已從非核變成擁核的童子賢擔任副召集人，到底意欲為何？

賴清德是想讓童子賢來喚醒綠營及其群眾的集體夢遊，為賴政府返核鋪墊嗎？當然，如果藍白立委肯修法為返核鋪下台階，或新的核能科技有重大突破，那就更是天助賴也！不過，看綠營及非核團體對童子賢的疑慮反應，夢遊者突然被叫醒會驚恐害怕的混亂情況，已經開始出現了。

或者，對於讀書會出身的擁核者，賴清德透過卓內閣收編了經長郭智輝和國發會主委劉鏡清後，還想進一步招安童子賢，並以氣候對策委員會加強社會對話為名，塑造廣開言路的開明假象？但屆時童子賢可能會發現，原本以為「童」言無忌可以喚醒賴政府，那才是夢遊。