影／住宅區自願斷電方案啟動 國民黨團批「搶電共和國」成立

國民黨立法院黨團今天舉行「住宅區自願斷電方案啟動，搶電共和國正式成立」記者會，國民黨團書記長洪孟楷、副書記長許宇甄、張嘉郡、立委牛煦庭出席，揭露台電下半年將試辦用戶自動斷電方案，當台電有電力需求時，可以遠端遙控用戶降低或停止用電。國民黨團直球對決提問，台灣到底缺不缺電，我們的能源是不是如此捉襟見肘，以至於什麼電都要跟人民來搶、跟人民來要。

洪孟楷表示，台電今年6月有一個公告，要做住商需量自動反應試辦方案到今年的11月30日，從7月1 日到11月30日，每日下午2時到晚上10時，當台電有電力需要時，可以遠端遙控用戶降低用電或停止用電，下半年也剛好是就是核三廠一號機要除役的時候，洪孟楷說，節電沒有人會反對，但是全台灣人民拒絕為錯誤的能源政策背書，而下午2時是天氣是最熱的時候，也可能是用電高峰，傍晚到晚上是太陽下山，光電變少造成用電缺口的時候。