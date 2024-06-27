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童子賢籲台灣發展AI「別飄飄然」 政院回應了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人陳世凱。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人陳世凱。記者黃婉婷／攝影

身兼總統府國家氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢昨稱，AI熱潮把台灣捧得太高，提醒「不要飄飄然上了雲端」，並要求綠能、核能應有黃金比例。行政院發言人陳世凱指出，政府會虛心接受企業界和民眾建議，未來產業規畫必然會踏實、務實，「不會飄在半空中」。

童子賢昨出席出席2024國鼎論壇，他說，台灣本來可以大舉進步，是因廢除核能，綠能又追不上原先設定目標，導致能源產業在台至今尚未民營化，「政府仍握在手裡」一如台電、中油現況，讓民間沒有表現餘地。

他認為，談論能源政策時政治味愈淡愈好，應中性看待產業和民生需求，「希望台灣綠能、核能各占30%，加總起來有60%不排碳發電，對國際社會有一個體面的、尊榮的、頂天立地的交代」。

對此，陳世凱指出，感謝童子賢的建議，行政院會虛心接受企業界和民眾建議，能採納的盡量採納。大家都很清楚，台灣能在半導體、高科技或人工智慧領域能有一定地位，是政府一步一腳印在每個產業發展過程中，非常踏實的做，並且努力規劃，所以不會有飄飄然的感覺。

「政府不會飄在半空中請放心。」陳世凱表示，未來產業規畫必然會踏實、務實，也會扮演好台灣在國際產業供應鏈的角色。

核能 行政院 陳世凱

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