衛福部憂排擠 80歲長者請外看免巴氏量表協商無共識

立法院衛環委員會今就「就業服務法第46條修正草案」、「老人福利法部分條文修正草案」，進行黨團協商，召委王育敏主持。多名國民黨委員欲推80歲以上長者得免經醫療機構評估，聘僱外籍看護工，另也將增訂綜合所得稅20%以下的65歲以上民眾免繳健保費。不過，協商無共識，兩案皆送院會處理。

針對80歲以上長者免評估，即可聘僱外籍看護，勞動部次長許傳盛表示，他擔憂有排擠效應，台灣爭取外籍看護工進駐台灣時，另要面臨日韓競爭。日本因高齡化而開放，開放腳步比台灣更快，為爭取更多看護，甚至同意只要願意進來當看護工，就給予永久居留權，同時與當地日人同工同酬。他也憂心會衝擊現有的長照市場，並提到有原住民婦女受訓加入長照工作行列，若開放80歲以上免評估的話，可能衝擊這些人的就業機會。

王育敏回應，外籍看護工本就是補充選項，主要還是回歸國內長照體系，衝擊應不劇烈，有必要讓服務量能擴大，聘外籍看護工是家屬自己付費，政府完全不介入。此外重症外籍看護會逃跑不是因開放而發生，那是工作環境問題，外籍看護不應該有選擇權嗎？一定要跟重症患者、家屬綁在一起嗎？日韓用多大誘因吸引外籍看護，台灣還停在什麼思維，國際間確實要比較，某種程度言台灣是否有些落後？

關於綜合所得稅20%以下的65歲以上民眾免繳健保費，健保署試算，倘放寬65歲以上所得稅率未達20％者的健保費由政府補助，每年必須花費359億元，恐增財政負擔。

最後，協商無共識，王育敏宣布兩案都全案保留，送院會處理。