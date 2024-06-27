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高虹安籲財劃法應參考繳稅貢獻度 洪孟楷：藍版非鐵板一塊
民眾黨新竹市長高虹安與國民黨新竹市議員今天為財劃法至立法院拜會國民黨團。國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨財劃法版本非鐵板一塊，希望大家可以提出各自主張，討論出各方皆可接受的版本，同時籲民進黨團、行政院也盡快提出對應版本，一起討論出最後方向。
洪孟楷說，今天的拜會行程是由國民黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘及其他藍委一同接見，所有議題都是開大門走大路。
洪孟楷提到，新北市長侯友宜之前曾宴請15縣市首長，一同討論財政劃分法，國民黨智庫隨後便擬定相關版本，過程中也有與過各縣市財政局討論過。
洪孟楷表示，國民黨財劃法版本並非鐵板一塊，重點是要使財劃法能回歸原本的基本精神，也就是中央分配六成、地方四成，將錢用在刀口上，真真切切花在2300萬人身上。國民黨團、民眾黨團目前皆有提出版本，現在就看行政院與民進黨團是否要提對應版本，一同討論。
洪孟楷表示，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安皆曾說過財劃法一定要修，希望不會又出現雙重標準的狀況。
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