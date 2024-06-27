證實赴陸旅遊警示升級橙色 政院籲國人慎重考慮必要性

因撞期端午節而延期的福州馬祖踩線團月底出發，傳出政府為反制大陸發布的懲治台獨22條意見，將提高赴大陸地區旅遊警示至「橙色」。行政院發言人陳世凱證實陸委會將於下午說明，他提醒國人應慎重考慮前往中國的必要性，也要呼籲在中國的國人注意自身安全。

旅遊警示分為紅（代表不宜前往，宜盡速離境）、橙（避免非必要旅行）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、灰（提醒注意）。傳出陸委會原本要在昨天公布提升大陸旅遊警示，但因不想稀釋政府就國會改革法案提釋憲的新聞熱度，因此延後至今天。

對此，陳世凱指出，中國近期對外宣布關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家煽動分裂國家犯罪的意見，行政院認為這樣的意見跟法律不僅程序不明確，而且內容過於廣泛模糊，這樣的做法只會挑起兩岸人民的對立，嚴重影響兩岸人民的交流跟往來。

陳世凱指出，行政院要再次提醒國人，慎重考慮前往中國的必要性，也要呼籲在中國的國人注意自身安全。針對提升大陸旅遊警示，他也證實，陸委會將針對此議題在下午開記者會說明。

此外，近日傳出中國官媒在台灣參與電視台製作，頗有「盯梢」的意味，文化部要求新華社駐台單位說明，針對此案進度。文化部次長李靜慧說，現已發函給邀請單位，目前邀請單位還沒有回覆，如果有進一步訊息會盡快說明。

陳世凱補充，言論自由是台灣非常重要的價值，台灣是多元且開放，孕育多元文化的國家，只有掌握言論自由真諦，各族群間彼此尊重互動，才能讓生活在這塊土地上的國人更加彼此了解。

他說，行政院希望台灣可以成為一個溫暖的國家，不希望有所謂盯梢的事情發生，目前相關單位確實也都在調查中，若有進度會適時對外說明。