蔡英文卸任後首次露面給了麗寶 與集團總裁吳寶田好交情曝
前總統蔡英文520卸任後，首次公開場合活動，參加她總統任內聘任的國策顧問、麗寶集團總裁吳寶田，投資興建「嘉義101」福容voco嘉義酒店開幕，蔡英文與吳寶田好交情，2012年總統大選，蔡英文代表民進黨選總統將新北競選總部設板橋，選中麗寶建案，吳寶田成為蔡英文房東；小英2018年參加吳寶田捐資興建的新北市五股賀聖宮揭牌、贈匾儀式。
吳寶田企業跨營建、觀光等，福容voco嘉義酒店是全台第18間飯店，吳在房地產界輩分高，與藍綠白政黨都有交情，吳寶田當過建商全聯會理事長，小英總統任內獲聘國策顧問，針對台灣發展國策常提建言，政商關係良好，從北到南都有房地資產，是全台競總大戶、大房東。
吳寶田不會獨厚某政黨候選人，提供競總讓候選人租用，營建業起家的麗寶集團，雖僅有一家上市公司名軒開發，但集團推案量位居全台前十大建商，近年事業版圖擴及飯店、休閒育樂、生技與百貨，旗下福容飯店房間數量也是全台第一。
吳寶田曾任北市與全國不動產開發公會全聯會理事長，是建築界大家長，最為人津津樂道是當過馬英九、蔡英文競總「雙英房東」。吳寶田捐資興建，由妻子王美雲擔任宮主的賀聖宮，2018年安座大典及贈匾儀式，包括小英總統、前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋都到場。上午福容voco嘉義酒店開幕，除小英、蘇貞昌，李鴻源、周錫瑋也受邀到場。
小英卸任後第一個公開活動，參加吳寶田投資興建的福容voco嘉義酒店開幕，行銷阿里山觀光，為福容宣傳，去年獲觀光署頒台灣觀光特別貢獻獎的吳寶田，感謝蔡英文、蘇貞昌任內為台灣打下觀光產業好基礎，呼應小英宣示「觀光立國」、「觀光主流化」目標前進，如今看到成果，今後觀光發展要靠中央地方合作，一起努力，投資更多資源，開拓國際觀光市場，福容將繼續布局蓋飯店，深根台灣，讓台灣更好、永續發展。
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