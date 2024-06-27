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蔡英文探視總統府資政黃崑虎 中午吃這道料理

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
前總統蔡英文今天中午到後壁黃家古厝，探望總統府資政黃崑虎，並共進午餐，停留1小時後離去。記者莊曜聰／攝影
前總統蔡英文今天中午到後壁黃家古厝，探望總統府資政黃崑虎，並共進午餐，停留1小時後離去。記者莊曜聰／攝影

前總統蔡英文今天南下，卸任後兩個公開行程分別在嘉義市、嘉義縣，午間空檔她安排私人行程，前往台南後壁，探望92歲的總統府資政黃崑虎，親切寒暄並與黃共進午餐，但這次不是品嘗黃家的私房料理「擔仔麵」，黃崑虎的姪孫女在古厝裡開了間法式無菜單料理，蔡英文特別前來參觀、用餐。

黃崑虎畢業於台大法律系，早期有「養雞大王」稱號，長期投身民主運動，曾任總統府參議、李登輝之友會總會長、總統府國策顧問及台灣之友會總會長等，他在自家古厝舉辦音樂會已經有26年之久，蔡英文擔任總統時就來過6次之多。

地方人士指出，黃崑虎在綠營算是「民主前輩」，也是地方大老，經常都會有政界「重量級」人士前來拜訪，向他請益、聊聊國內外時事等，蔡英文還沒當總統時就曾來過，當總統時若在附近有行程也會抽空過來。

據了解，黃家有一道私房料理「擔仔麵」，專門用來招待貴客，自家滷的肉燥、雞蛋，再加上一尾鮮蝦，湯頭濃郁但清澈，有吃過的人都讚不絕口，認為一點也不輸台南在地的「度小月」擔仔麵，但這次蔡英文則是來參觀黃崑虎姪孫女開的「Lumiere」法式無菜單私廚，也順道用餐。

料理 蔡英文 行程

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