新竹市分配預算敬陪末座 高虹安：盼修法納稅收貢獻度

新竹市長高虹安今與若干新竹市議員，為推動財政收支劃分法修法一事，似對新竹市不公，赴立法院拜會民眾黨團、國民黨團表達意見。高虹安表達，盼財劃法修法時，也能納入稅收貢獻度。

國民黨團日前提出財劃法修法草案，高虹安今與新竹市議員拜會國民黨團，表達對國民黨團版本的想法與建議。

國民黨團總召傅崐萁表示，中央集權跟集錢，無法落實憲法保障的地方自治，讓地方沒錢又沒權。未來財劃法修法，如何還給新竹市公道，國民黨團會全力推動，跟各政黨也會做協商。

高虹安說，現行財劃法對新竹市不公，去年上繳的稅有近2900億元，配回僅100億元，人均上繳63萬元，是全國第一，配回率僅3.5%。根據不同修法草案版本算出來，新竹市都是敬陪末座。

高虹安提到，針對國民黨團版本，國民黨團版本刪除營利事業營業額指標，沒有考慮到稅收貢獻，新竹市稅收貢獻有目共睹。國民黨團版本納入人均所得額為負指標的分配，代表所得越高，獲配數越低，彷彿在懲罰創稅較高的縣市。算完後，新竹市統籌分配款的增幅是16縣市裡最低的，有些縣市人口數較新竹市少，但獲配數比新竹市高。但要感謝國民黨團版本的地方是，有考量到中央、地方的比例，就不需如傅崐萁所說的需要沿街托缽。

高虹安指出，新竹市人口有45萬，竹科就有17萬工作人口，對竹市交通、學校校舍等影響是嚴峻的，如果要蓋大新竹輕軌，預算從何而來？若按現行財劃法，新竹市一年預算270億，怎麼蓋大新竹輕軌？也希望國民黨立委鄭正鈐提出對新竹市較有利的版本。她當場與鄭握手。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，財劃法分配上，新竹市非常弱勢，沒有一間公司的部門，成績最好，分紅卻最少。基層予以的壓力很大。

新竹市財政處長陳香君表示，創稅高的新竹市在一般性補助款的分配上，也因基本財政收支無差短，獲配數少。新竹市與基隆市相比，基隆市人口僅新竹市的8成，一般性補助款卻是竹市的2.5倍。

陳香君提出，建議考量稅收貢獻度，建議從國民黨團版本提出67%預算按人口比例分配，分出15%，按營利事業營業額占比分配，鼓勵努力創稅縣市。可由特別統籌分配稅款或其他適當歲入，保障配回率10%。新增所得稅5%返還機制。