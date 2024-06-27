快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

新竹市分配預算敬陪末座 高虹安：盼修法納稅收貢獻度

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對財劃法修法，為了爭取統籌分配款，新竹市長高虹安（右二）今帶著局處首長和市議員到立法院拜會國民黨團，立法院長韓國瑜（左二）出席。記者邱德祥／攝影
針對財劃法修法，為了爭取統籌分配款，新竹市長高虹安（右二）今帶著局處首長和市議員到立法院拜會國民黨團，立法院長韓國瑜（左二）出席。記者邱德祥／攝影

新竹市長高虹安今與若干新竹市議員，為推動財政收支劃分法修法一事，似對新竹市不公，赴立法院拜會民眾黨團、國民黨團表達意見。高虹安表達，盼財劃法修法時，也能納入稅收貢獻度。

國民黨團日前提出財劃法修法草案，高虹安今與新竹市議員拜會國民黨團，表達對國民黨團版本的想法與建議。

國民黨團總召傅崐萁表示，中央集權跟集錢，無法落實憲法保障的地方自治，讓地方沒錢又沒權。未來財劃法修法，如何還給新竹市公道，國民黨團會全力推動，跟各政黨也會做協商。

高虹安說，現行財劃法對新竹市不公，去年上繳的稅有近2900億元，配回僅100億元，人均上繳63萬元，是全國第一，配回率僅3.5%。根據不同修法草案版本算出來，新竹市都是敬陪末座。

高虹安提到，針對國民黨團版本，國民黨團版本刪除營利事業營業額指標，沒有考慮到稅收貢獻，新竹市稅收貢獻有目共睹。國民黨團版本納入人均所得額為負指標的分配，代表所得越高，獲配數越低，彷彿在懲罰創稅較高的縣市。算完後，新竹市統籌分配款的增幅是16縣市裡最低的，有些縣市人口數較新竹市少，但獲配數比新竹市高。但要感謝國民黨團版本的地方是，有考量到中央、地方的比例，就不需如傅崐萁所說的需要沿街托缽。

高虹安指出，新竹市人口有45萬，竹科就有17萬工作人口，對竹市交通、學校校舍等影響是嚴峻的，如果要蓋大新竹輕軌，預算從何而來？若按現行財劃法，新竹市一年預算270億，怎麼蓋大新竹輕軌？也希望國民黨立委鄭正鈐提出對新竹市較有利的版本。她當場與鄭握手。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，財劃法分配上，新竹市非常弱勢，沒有一間公司的部門，成績最好，分紅卻最少。基層予以的壓力很大。

新竹市財政處長陳香君表示，創稅高的新竹市在一般性補助款的分配上，也因基本財政收支無差短，獲配數少。新竹市與基隆市相比，基隆市人口僅新竹市的8成，一般性補助款卻是竹市的2.5倍。

陳香君提出，建議考量稅收貢獻度，建議從國民黨團版本提出67%預算按人口比例分配，分出15%，按營利事業營業額占比分配，鼓勵努力創稅縣市。可由特別統籌分配稅款或其他適當歲入，保障配回率10%。新增所得稅5%返還機制。

國民黨 高虹安

延伸閱讀

國會職權修法生效綠提釋憲 傅崐萁：盼回頭是岸

影／行政院擬提司法救濟 傅崐萁批違憲

民進黨團周三提釋憲聲請暫時處分 酸2藍委打臉傅崐萁

覆議案韓國瑜為何投票？王義川台中演講：中國逼他要表態

相關新聞

外交部稱俞大㵢經費列密件防共 黃國昌：自打臉、荒謬

我駐美代表俞大㵢遭爆料涉嫌濫用公帑，民眾黨立委黃國昌向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，外交部回函打上「密...

俞大㵢遭控亂花公帑800萬 林佳龍給出明確數字

中華民國駐美代表俞大㵢遭指控花費800萬元整修官邸，亂花公帑。外交部長林佳龍今天表示，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是...

卸任後首度露面 蔡英文：感覺不能老是躲在家裡

雲嘉最高樓的「嘉義福容voco酒店」今天正式開幕，開幕酒會藍綠政治要角齊聚，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌受邀參加，小英...

新竹市分配預算敬陪末座 高虹安：盼修法納稅收貢獻度

新竹市長高虹安今與若干新竹市議員，為推動財政收支劃分法修法一事，似對新竹市不公，赴立法院拜會民眾黨團、國民黨團表達意見。...

藐視國會生效後卓揆明首立院備詢 政院：相關應對有討論

國會改革法案增訂藐視國會罪，周三起上路，行政院今天決議聲請釋憲及暫時處分，由於行政院長卓榮泰周五將赴立法院備詢，外界關注...

影／提財劃法修法倡議 高虹安拜會立院藍白黨團

針對財劃法修法，新竹市長高虹安今天帶著局處首長和市議員到立法院拜會民眾黨團和國民黨團，提出修法倡議，民眾黨團以回娘家的心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。