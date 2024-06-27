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影／俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：數字有錯不會停職

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。記者邱德祥／攝影

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。中華民國駐美代表俞大㵢遭指控花費800萬元整修官邸，亂花公帑。林佳龍會前回應俞大㵢爭議，外交部長林佳龍表示，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金，扣除備用發電機和相關硬體設備的28萬，花費大概為7萬美金。

林佳龍表示外館的採購跟核銷有一定程序，俞大使按照程序來申請，有一些項目有核可，不過俞大使建議的購車，外交部秘書處經過了解之後，並沒有同意。至於外界關注的床跟沙發，林佳龍指出，外界提到的近800萬是錯的數字，經了解，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金左右，扣掉備用發電機跟相關的硬體設施的28萬美金，其他核銷項目有7萬美金，包括代表處和官邸。

林佳龍續說，沙發因為比較老舊更換包含運費約60萬，床墊床座因為使用20多年，先前的物價當然跟現在有差別，不過是同一個品牌，基本上俞大使有實際反映採購需求，這兩大項加以了解之後可以很清楚的說明。至於車子的部分，因為沒有核可，就先不做討論。媒體再追問，立委質疑外交部把外館核銷內容列為機密，林佳龍說，立委所取資料，外交部的同仁都有給，如果沒有用密件，立委就會直接會公布數字。

外交部長林佳龍（中）回應俞大㵢爭議，林佳龍表示，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金，扣除備用發電機和相關硬體設備的28萬，花費大概為7萬美金。記者邱德祥／攝影
外交部長林佳龍（中）回應俞大㵢爭議，林佳龍表示，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金，扣除備用發電機和相關硬體設備的28萬，花費大概為7萬美金。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。記者邱德祥／攝影

外交部 林佳龍 美金

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