影／俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：數字有錯不會停職

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。中華民國駐美代表俞大㵢遭指控花費800萬元整修官邸，亂花公帑。林佳龍會前回應俞大㵢爭議，外交部長林佳龍表示，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金，扣除備用發電機和相關硬體設備的28萬，花費大概為7萬美金。

林佳龍表示外館的採購跟核銷有一定程序，俞大使按照程序來申請，有一些項目有核可，不過俞大使建議的購車，外交部秘書處經過了解之後，並沒有同意。至於外界關注的床跟沙發，林佳龍指出，外界提到的近800萬是錯的數字，經了解，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金左右，扣掉備用發電機跟相關的硬體設施的28萬美金，其他核銷項目有7萬美金，包括代表處和官邸。