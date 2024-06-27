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影／提財劃法修法倡議 高虹安拜會立院藍白黨團

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
針對財劃法修法，爭取統籌分配款 新竹市長高虹安（左）今天帶著局處首長和市議員到立法院拜會，民眾黨團黃珊珊（右）以回娘家的心情來接待高虹安。記者邱德祥／攝影
針對財劃法修法，爭取統籌分配款 新竹市長高虹安（左）今天帶著局處首長和市議員到立法院拜會，民眾黨團黃珊珊（右）以回娘家的心情來接待高虹安。記者邱德祥／攝影

針對財劃法修法，新竹市長高虹安今天帶著局處首長和市議員到立法院拜會民眾黨團和國民黨團，提出修法倡議，民眾黨團以回娘家的心情來接待高虹安，立法院長韓國瑜則出席了國民黨團的拜會場次。

高虹安表示，此行是受民眾黨市議員邀請來立法院，因為新竹許多位的市議員們對財政收支劃分法修法感到高度的擔憂和關心，新竹市民的所得和繳稅都相當高，新竹市上繳的稅額高達將近2900億，配回的統籌分配款只有100億，配回率算起來只有3%，相較於部份縣市的高配回率，會讓新竹市民感覺上繳了很多國稅，對台灣經濟也有相當的影響，但在統籌分配款的比例上沒有得到相對於財政努力的貢獻，所以今天排了二個行程，先陪同民眾黨議員來民眾黨團就修法版本提出建議，接著到國民黨團，和國民黨議員一起提出一些倡議。

針對財劃法修法，為了爭取統籌分配款 新竹市長高虹安（右三）今天帶著局處首長和市議員到立法院拜會國民黨團，立法院長韓國瑜（左三）出席。記者邱德祥／攝影
針對財劃法修法，為了爭取統籌分配款 新竹市長高虹安（右三）今天帶著局處首長和市議員到立法院拜會國民黨團，立法院長韓國瑜（左三）出席。記者邱德祥／攝影

民眾黨 議員

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