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高虹安嘆：竹市年繳2900億元國稅 卻只分得100億

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
新竹市長高虹安（右3）今與多位新竹市議員，到立法院拜訪民眾黨團、國民黨團，就財劃法修法進行交流。記者屈彥辰／攝影
新竹市長高虹安（右3）今與多位新竹市議員，到立法院拜訪民眾黨團、國民黨團，就財劃法修法進行交流。記者屈彥辰／攝影

新竹市長高虹安今早到立法院拜會，先後到民眾黨團、國民黨團，針對財劃法修法進行交流。高虹安指出，新竹市民一年上繳國稅近2900億元，但配回的統籌分配款只有100億元，配回率僅3.5%，相較全國各縣市平均回配率141%，沒有得到相對應的分配。

高虹安今早到民眾黨團時，由民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊接待。高虹安受訪時表示，今天到立法院是受新竹市議員邀請，多位新竹市議員都對這次財劃法修法表達高度擔憂跟關心，新竹市民長年以來都感覺，上繳很多國稅、也對台灣經濟有重要影響，但很可惜在中央財劃法統籌分配款的比例上，沒有得到相對應對於財政努力的貢獻。

高虹安說，現行立法院剛好在討論很多財政的相關修法，各黨團都有提出財劃法版本，新竹市府財政處長陳香君先前也到各黨團拜會，就各黨團修法版本提出新竹市政府建議；立法院開會時，新竹市政府派秘書長參加，應該是現場最高層級，不管在公聽會或委員會都有發聲，表達新竹市府和市民立場。

立法院 高虹安

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