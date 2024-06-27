我國參加國際組織受挫 外交部：中國錯誤詮釋聯大2758

我國多年來無法參與聯合國體系國際組織，外交部表示，我國無法參與的主要阻礙，是中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，意圖抹殺我國爭取國際參與的正當性，政府將與美國等理念相近國家密切合作，導正國際視聽，反制中國荒謬無理的論點。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。

外交部報告指出，我國無法參與聯合國體系的主要阻礙，是中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，意圖抹殺我國爭取國際參與之正當性，近年來變本加厲扭曲及錯誤詮釋聯大第2758號決議，並與其一中原則連結，且透過雙邊及多邊場域不斷誤導國際視聽，意圖在國際上製造該決議已確認台灣係中國之一部分，故台灣無權參與聯合國體系的錯誤印象。

外交部提到，中國透過安插中籍人士擔任聯合國體系重要幹部、大量引進中籍職員，以及向聯合國計畫挹注高額資金等方式發揮不當影響力，影響聯合國運作之中立性與專業性。此外，中國對我國際參與之加劇打壓，亦體現在濫權施壓其他國際組織，迫使諸多該等組織因畏懼中方壓力無法助我。

外交部表示，除持續透過專業國際參與，建構友我人脈，鞏固及擴大國際支持及認同以外，還要加強反制聯大第2758號決議遭錯誤詮釋，強化台灣爭取國際參與之正當性。

外交部強調，中國惡意錯誤詮釋聯大第2758號決議，已引起美國等理念相近國家之重視，且該決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的官方立場，以及該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他國際組織。政府將與美國等理念相近國家密切合作，導正國際視聽，反制中國荒謬無理之論點，強化台灣爭取參與聯合國體系等國際組織之正當性。