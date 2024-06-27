藥物、輸液、病床大缺 國民黨：政府解決方案在哪？

面對病毒變異、疫情升溫，國民黨今舉行記者會指出，包括缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床等問題，政府官員腦袋有沒有跟著病毒在變？呼籲民進黨政府提出解決方案，提升醫療品質，穩定藥物與藥價，保護人民的健康。

組發會社會部主任水雲翔指出，新冠病例增加，現在各大醫院的急診區都擠爆，防疫醫師都預估7月才達到高峰；此外，腸病毒也趨嚴重，門診、急診就1.8萬多人次，皆較前一周上升。政府一直告訴民眾一切在掌握中，實際卻是醫師都無法開立抗病毒的藥物，醫護人力不足，導致急診室更加壅塞。

水雲翔提到，不需要快篩時，衛福部要求藥局藥劑師發免費的快篩，現在需要快篩時，才跟藥劑師、診所說要到7月才提供300萬劑家用快篩。賴清德總統本身也是醫師，面對當前急診室、診所大壅塞，如何讓疫情和緩、有效治療，應該傾聽基層醫療專業的意見，提出有效解決方案。

藥師協會理事長沈采穎表示，賴清德總統成立健康台灣推動委員會，食藥署常常說不是缺藥，是叫不到藥，成立委員會後可以解決問題嗎？所有的缺藥都是基層第一線默默承受，人民的奔波勞苦，官員完全都不知道，只會耍嘴炮、表面出傲慢態度，一句「沒有缺」，就能把所有的事情就掩蓋過去了嗎？

防疫學會理事長王任賢說明，健保藥物是依據指南去給的，問題在於指南沒有移交下去，導致醫界還留在抗病毒藥物與篩查階段，但新冠已經流感化，不需要靠著抗病毒藥物，其他國家的指南都改了，所以沒有搶藥物，只有台灣還在搶抗病毒藥物，有點莫名其妙。

王任賢表示，由於人口減少，護理人力必須要長遠規畫，台灣實行護理授權的制度是非常好的，醫院如果開了1000床，但護理只到200床，就只能開200床，醫生再多也沒有用，因為護理才是醫療照顧的最主要力量。他認為，解決的重點在於優化護理作業，不要讓護理人員有太多雜七雜八的事情，干擾正規的照顧過程。