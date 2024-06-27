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高虹安為財劃法拜會藍黨團 韓國瑜現身：確有不公

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新竹市長高虹安今與若干新竹市議員，為推動財政收支劃分法修法一事，似對新竹市不公，赴立法院拜會民眾黨團、國民黨團表達意見，高虹安拜會至國民黨團時，立法院長韓國瑜現身致意。韓國瑜表示，現行財劃法確有不公之處，中央、地方配合，建設才能更好。記者屈彥辰／攝影
新竹市長高虹安今與若干新竹市議員，為推動財政收支劃分法修法一事，似對新竹市不公，赴立法院拜會民眾黨團、國民黨團表達意見，高虹安拜會至國民黨團時，立法院長韓國瑜現身致意。韓國瑜表示，現行財劃法確有不公之處，中央、地方配合，建設才能更好。記者屈彥辰／攝影

新竹市長高虹安今與若干新竹市議員，為推動財政收支劃分法修法一事，似對新竹市不公，赴立法院拜會民眾黨團、國民黨團表達意見，高虹安拜會至國民黨團時，立法院長韓國瑜現身。韓國瑜表示，現行財劃法確有不公之處，中央、地方配合，建設才能更好。

高虹安拜會國民黨團，韓國瑜前來致意。韓國瑜說，國民黨立委鄭正鈐代表新竹推動修財劃法，已經老三歲。現行財劃法的確有不公平的地方，新竹市創稅全國第一，分配卻是又低又少，新竹父老兄弟姐妹對此憂慮也感到不平。

韓國瑜強調，站在立法院本部的角度，各黨團也提出財劃法修法版本，聽說高雄市長陳其邁也到立法院，也是為財劃法修法而來，他前幾天在陸軍官校碰到陳，陳也說財劃法怎麼能只看人口而不看土地。

韓國瑜認為，地方政府巧婦難為無米之炊，他都能理解，但立法院本部就是看各黨團提出版本，希望中央能有絕對影響力、主導權，地方也有更足夠資源，中央和地方配合，建設才能更好，等各黨團版本來協調，最後來統籌思考。

財劃法 韓國瑜

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