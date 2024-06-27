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俞大㵢遭控亂花公帑 外交國防委員會要求兩周內書面說明

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天決議，要求駐美代表俞大㵢以書面方式針對公費支用情形，駐外人員是否有遭不當對待等爭議向外交部提出說明，並由外交部兩周內將報告送至外交國防委員會。 圖／聯合報系資料照片
立法院外交及國防委員會今天決議，要求駐美代表俞大㵢以書面方式針對公費支用情形，駐外人員是否有遭不當對待等爭議向外交部提出說明，並由外交部兩周內將報告送至外交國防委員會。 圖／聯合報系資料照片

中華民國駐美代表俞大㵢遭爆濫用公務資源享奢華駐外待遇，引發輿論關注。立法院外交及國防委員會今天決議，要求俞大㵢以書面方式針對公費支用情形，駐外人員是否有遭不當對待等爭議向外交部提出說明，並由外交部兩周內將報告送至外交國防委員會。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」，朝野立委不僅關注俞大㵢爭議，還提出臨時提案，希望可以盡早釐清真相。

國民黨立委徐巧芯等人原臨時提案指出，茲因我國外交部駐美代表俞大㵢，經吹哨者爆料及媒體報導，俞代表上任後對於公款使用有浮濫使用之嫌，及私人物品之採購交代不清，並有陳情指出其太太不當使用外館公務車、對外交基層人員使喚、霸凌情事，實有調查釐清之必要。請外交部盡速安排召回俞大㵢代表，對此次事件與相關公費支用情形，品項、明細，駐外人員是否遭不當對待與使喚等事作出調查報告並於兩周內回覆。

民進黨立委王定宇等人提案指出，有關媒體報導俞大㵢大使一事，要求外交部儘速調查是否符合政府相關採購程序，並向社會大眾說明，以釐清該案爭議。

王定宇表示，召回大使是大事情，應該讓外交部盡速調查清楚，如果有爭議就把大使叫回來問，會影響到外交事務，因為駐地在美國，建議把兩提案整合一下，要求外交部盡速釐清。

徐巧芯表示，兩周請俞大㵢回來確實茲事體大，但俞大㵢既然在美開了記者會，台灣方面也有很多問題想要問俞大㵢，是否以書面質詢方式，請俞大㵢用書面質詢的方式回函，她就同意俞大㵢不回台灣。

外交及國防委員會召委馬文君表示，美國對台灣來說是重要的國家，又要大選了，如果因為這件事一直攪在那裡，對我們的外交工作也是一個傷害，對大使夫妻來說，如果可以盡速釐清也是正向處置，裁定以書面方式答覆。

最後將徐巧芯臨時提案文字修正為：「請外交部儘速安排安排俞大㵢大使以書面方式…..提出說明送交外交部，外交部並應將調查報告於兩週內送交立法院外交及國防委員會。」

俞大㵢 外交部 立法院

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