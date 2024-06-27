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政院：中國懲戒台獨新規 民眾應慎重考慮前往必要性

中央社／ 台北27日電

媒體報導，政府考慮將提升赴中旅遊警示行政院說，中國祭出懲戒台獨新規，嚴重影響兩岸民眾交流跟往來，行政院提醒民眾慎重考慮前往中國的必要性。

中國近期對外宣布關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，媒體報導指出，政府為反制這意見，將提高赴大陸地區旅遊警示，調為橙色警示。

行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時表示，中國這意見跟法律程序不明確，內容過於廣泛模糊，不但挑起兩岸對立，也嚴重影響兩岸民眾交流跟往來。

陳世凱說，提醒民眾應慎重考慮前往中國的必要性，在中國的民眾也要注意自身安全，至於旅遊警示部分，陸委會下午將透過記者會對外說明。

旅遊警示分為提醒注意的灰色警示、特別注意旅遊安全並檢討應否前往的黃色警示、避免非必要旅行的橙色警示，以及不宜前往，宜儘速離境的紅色警示。

台獨 旅遊警示 行政院

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