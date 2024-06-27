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台電推出住宅自動斷電方案 藍營批：缺電到跟人民搶電

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團批評民進黨竟然缺電到要來跟一般老百姓搶電。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團批評民進黨竟然缺電到要來跟一般老百姓搶電。記者張睿廷／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評台電缺電情形嚴重，現在竟推出「住宅區自動斷電方案」，要跟人民搶電，而且民眾即便與台電合作，一個月也僅省下約百元，但隨時都可能遭到斷電，要求民進黨政府能勇敢面對錯誤的非核家園政策，提出解方。

台電在6月17日公告，要實施住商自動需量反應示範方案，執行日期為7月至11月，也就是核三開始除役之時，時間則是下午2時至晚間10時，平均一個月約可省下近百元。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，台電用意就是降低民眾用電，沒人反對節電，但為什麼全民要為民進黨政府錯誤政策背書？現在還有網友說：節電回饋金每月88元，能不能主動給台電這些錢，保證自己家中不要跳電？

洪孟楷表示，和碩董事長童子賢已經說台灣核能、綠能應各占30%，不排碳發電。為什麼民進黨政府要除役核能，卻延役麥寮發電場？拿火力發電補足能源缺口，就是民進黨要給國人看的嗎？

國民黨立委許宇甄說，大家都關注核三停役後，政府要如何補足電力缺口，現在答案出來，就是要拿麥寮發電廠補上，這就是民進黨要給國人看的嗎？台灣到底還要用肺發電多久？雲林人沒有欠民進黨，雲林人也不要用燃煤發電。

許宇甄表示，如果無法解決能源問題，未來很難吸引AI、高科技產業來台設廠，希望政府別再欺負雲林人、小老百姓。

國民黨立委牛煦庭則說，需量反應理論上應是最後手段，不過台電在這段期間將需量反應變成常態，不只從企業下手，現在竟還找上民眾，要求台電對外說明。

國民黨立委張嘉郡表示，美國、韓國都在報導台灣能源問題，更別提在4月15日時，備載容量竟然只剩3%，為什麼政府還在宣稱台灣不缺電？

張嘉郡提到，核能發電一度電為2.12元，如果用燃煤發電，將增加上百億元，等於是花錢還要人民用肺發電，現在缺電到要跟家戶搶電，實在太過誇張。

台電 國民黨 民進黨

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