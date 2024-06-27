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卸任後首度露面 蔡英文：感覺不能老是躲在家裡

聯合報／ 記者黃于凡魯永明李宗祐／嘉義即時報導
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文受邀參加，是卸任後首個公開行程，面帶笑容心情愉快。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文受邀參加，是卸任後首個公開行程，面帶笑容心情愉快。記者魯永明／攝影

雲嘉最高樓的「嘉義福容voco酒店」今天正式開幕，開幕酒會藍綠政治要角齊聚，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌受邀參加，小英卸任後首個公開行程，她致詞時曝心聲「感覺不能老是躲在家裡」，趁機出來走走，面帶笑容神清氣爽，但不接受媒體聯訪。

蔡英文說，很高興今天在這場合看到大家，真的非常高興，今天這個聚會能夠看到這麼多好朋友，共同為吳董事長祝賀，同時也祝賀嘉義縣市未來發展，如同黃敏惠所說是一個里程碑，這幾年執政用心規畫嘉義縣市發展，嘉義縣未來科技產業蓄勢待發，能帶進許多人才、企業家到嘉義。

蔡英文也說，卸任後都待在家裡，遛狗時會拍照片放到網路上，但她覺得「不能老是躲在家裡」，今天這個場合剛好有機會讓她出來走走、看看大家，關心地方建設，嘉義福容voco酒店有嘉義101稱號，天氣好時還能遠眺阿里山

蔡英文特別提到，阿里山小火車因天災中斷15年，中央和地方攜手合作復建，前瞻計劃也挹注經費支持，將在下個月全線通車，這是非常重要的里程碑，相信未來能串聯嘉義縣市觀光發展，謝謝黃敏惠、翁章梁和中央一起為嘉義帶來改變，打造觀光旅遊、科技重鎮。

嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文（前排左二）、前行政院長蘇貞昌（前排左一）、嘉義市長黃敏惠（前排右二）、嘉義縣長翁章梁（前排右一）與總裁吳寶田一起剪綵。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文（前排左二）、前行政院長蘇貞昌（前排左一）、嘉義市長黃敏惠（前排右二）、嘉義縣長翁章梁（前排右一）與總裁吳寶田一起剪綵。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌受邀參加，雲嘉地區政治要角也齊聚。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌受邀參加，雲嘉地區政治要角也齊聚。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文受邀參加，是卸任後首個公開行程，面帶笑容心情愉快。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文受邀參加，是卸任後首個公開行程，面帶笑容心情愉快。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文受邀參加，是卸任後首個公開行程，面帶笑容心情愉快。記者魯永明／攝影
嘉義福容voco酒店今天舉辦開幕酒會，前總統蔡英文受邀參加，是卸任後首個公開行程，面帶笑容心情愉快。記者魯永明／攝影

嘉義 蔡英文 阿里山

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