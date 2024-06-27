外交部稱俞大㵢經費列密件防共 黃國昌：自打臉、荒謬

我駐美代表俞大㵢遭爆料涉嫌濫用公帑，民眾黨立委黃國昌向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，外交部回函打上「密件」二字，昨解釋為防止中共知道我外館配置，黃國昌今天受訪時批評「荒謬至極」，去年外交部決算書中有提及大使住宿預支費，這理由是自打臉、搪塞。

黃國昌批評，大使宿舍買了什麼沙發、音響、咖啡機「請問到底是哪門子外交機密？」曝外交部根本就在自打臉，大使住的地方要預支多少錢買傢俱、去年12月的決算報告裡全部都有，只不過數字不對。

黃國昌表示，如果外交部說法成立，那去年12月外交部在決算報告中，說去買大使住宿家具，預支了7千多元美金，豈不是洩漏國防以外的機密？請外交部不要再拿一些荒謬、無法說服人的理由來搪塞。

黃國昌表示，他真的無法理解，買沙發、音響、咖啡機為何要列機密，外交部長林佳龍過去擔任立委時，批評行政部門濫用密件來阻礙公民社會的監督，沒想到現在自己當了部長，也用一模一樣的手法。